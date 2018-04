Genaue Zahlen will sie nicht verraten. Die Premiere vor einem Jahr fuhr aber wohl ein Defizit in sechsstelliger Höhe ein, das vom Rechteinhaber und Veranstalter InfrontRingier getragen wird. Das wird sich auch in diesem Jahr (noch) nicht wesentlich ändern. "Wir sind ein Startup", betont Dondit. "Das braucht auf jeden Fall drei Jahre."

Sie betont, dass die Stadt Biel sich sehr für das Turnier eingesetzt hatte. Nach dem Premieren-Event vor einem Jahr stellte man aber in einer Analyse fest: Im Frühling ist ein Outdoor-Event attraktiver - und das sei in der Schweiz Mitte April fast nur im Tessin möglich. "Das Turnier am See bietet mehr Sexyness, mehr Vermarktungsmöglichkeiten", ist sich die Turnierchefin sicher. Zudem ist das Teilnehmerfeld besser, weil viele Spielerinnen nach dem Sandturnier in Charleston nicht nochmals auf Hartplatz zurückwechseln wollen.

Ganz ohne Anlaufschwierigkeiten verlief der Umzug nicht. In diesem Jahr gab es im TC Lido grössere Umbauarbeiten, erst kurz vor Turnierbeginn war die Strasse für den Aufbau wieder frei. Und auch die Sprache sei natürlich eine Herausforderung.