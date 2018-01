Sein Feuer, seine Leidenschaft, der Enthusiasmus – sie verblüffen jeden um Federer herum. Trainer Severin Lüthi sagt: «Es gibt keinen, der so viel Freude am Tennis ausstrahlt wie er. Bei Roger merkst du, dass er es einfach gerne macht.» Federer sei ein Phänomen. Ex-Profi Fabrice Santoro sagt: «Ich sage immer: Im Kopf ist Roger 16 Jahre alt, in den Beinen 26 und im Pass 36.» Auch Roger Federer wird älter. Auch seine Zeit läuft irgendwann ab. Doch noch ist es nicht so weit. Sein Sieg bei den Australian Open ist nur ein weiteres glorreiches Kapitel. Noch treibt ihn die Freude am Spiel an. Noch ist seine Geschichte nicht zu Ende geschrieben.