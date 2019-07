Von 2006 bis 2008 spielten Roger Federer und Rafael Nadal drei Mal in Folge im Wimbledon-Final gegeneinander. Zweimal gewann Federer, das letzte Duell ging in die Geschichtsbücher ein. Nach 4:48 Stunden und um 21:17 Uhr Ortszeit besiegte Nadal Federer mit 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7 und beendete damit dessen sechsjährige Ungeschlagenheit in Wimbledon.

Ein Jahr später kam das Buch «Strokes of Genius» – Geniestreiche –heraus. Auf dessen Basis entstand später auch ein fast zweistündiger Dokumentarfilm. Bis heute gilt der Wimbledon-Final 2008 als bestes Spiel der Tennis-Geschichte. Doch es war auch das letzte Duell der beiden Erzrivalen beim wichtigsten Turnier der Welt. Nun, 4021 Tage oder eine halbe Ewigkeit später, kommt es am Freitag in den Halbfinals zum Wiedersehen. Was Roger Federer an der Medienkonferenz sagte:

Roger Federer, nach elf Jahren kommt es in Wimbledon wieder zum Duell mit Rafael Nadal. Hätten Sie damals gedacht, dass es so lange dauern würde, bis Sie hier wieder auf ihn treffen?

Sicher nicht. Wir haben ja damals drei Finals in Folge gegeneinander gespielt. Da ist es logisch, dass man denkt, dass es bald wieder passieren würde. Mein Leben hat sich seither verändert. Es hat ein neuer Abschnitt begonnen, seit ich Vater geworden bin. Bis zu einem gewissen Grad bin ich ein anderer Mensch geworden. Dazu bin ich nun über 30 Jahre alt, auch das verändert dich. Ich weiss nun, wer ich bin und wo ich hin will. Mit 20 ist das anders. Es ist viel passiert seither.