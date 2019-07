Während Simona Halep den Frauenfinal in Wimbledon gegen Serena Williams in gerade mal 56 Minuten für sich entschieden hatte, brauchten Juan Sebastian Cabal und Robert Farah vier Stunden länger, um sich im Doppel ihren ersten Grand-Slam-Titel zu sichern. Die beiden Kolumbier setzten sich 6:7, 7:6, 7:6, 6:7, 6:3 gegen die Franzosen Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin durch.

Für den fünften Satz wurde das Dach des Centre Courts wegen Dunkelheit geschlossen. In 4:56 Stunden Spielzeit gab es ganze drei Breaks. Mahut gewann bereits jedes der vier Grand-Slam-Turniere, jeweils an der Seite von Pierre-Hugues Herbert. Dieser trat diesmal aber mit Andy Murray an.

Wimbledon ist das einzige Turnier, bei dem auch im Männerdoppel auf drei Gewinnsätze gespielt wird. Leidtragende waren die Frauen, deren Doppelfinal auf Sonntag verschoben wurde.