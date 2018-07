Heinz Günthardt, wie beurteilen Sie das Viertelfinal-Aus von Roger Federer in Wimbledon?

Heinz Günthardt: Er hat längstens nicht so aggressiv Vorhand gespielt, wie er das kann. Und er hat gegen einen sehr guten Gegner gespielt, das darf man nicht vergessen. Anderson serviert sehr gut, das heisst, du kannst nur bedingt beeinflussen, was läuft. Anderson spielt nicht jeden Tag so. Aber wenn er gut drauf ist, dann macht es bumm, bumm, bumm, Hallelujah.

Hat sich das in der ersten Woche auch etwas abgezeichnet?

Nein, Roger hat einfach so extrem gut serviert, dass die Hälfte der Punkte gar nicht stattgefunden haben. Er konnte immer vorlegen, dann ist es auch viel einfacher, befreit aufzuspielen.

Federer gewann den ersten Satz mit 6:2. Danach habe er sich aber nie mehr richtig wohlgefühlt, wie kann so ein Bruch passieren?

Ein Bruch ist ein zu starkes Wort. Der Unterschied war, dass er angefangen hat, Ballwechsel zu verlieren. Warum? Plötzlich hatte Roger vier, fünf Abflieger. Danach gab er den Bällen ein bisschen mehr Drall. Plötzlich hatte Anderson Ruhe und sich wohlgefühlt, wie man das sonst nicht hat gegen Roger.