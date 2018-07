Der 21-jährige Kroate unterlag dem Serben Laslo Djere (ATP 101) in 116 Minuten 4:6, 6:1, 1:6. Borna Coric hatte letzte Woche auf sein Heimturnier in Umag wegen Nackenproblemen verzichtet. Im Juni holte er am Rasenturnier in Halle mit Siegen über Alexander Zverev und Roger Federer den Titel.

Laslo Djere befindet sich im Hoch. Der Serbe gewann am Challenger-Turnier in Mailand (Turniersieg) und danach in Umag und Gstaad neun seiner letzten zehn Einzel. Djere feierte gegen Coric seinen 21. Saisonsieg; 20 dieser Erfolge feierte er auf Sandplätzen.