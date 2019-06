Die Entscheidung fiel im vorletzten Game, als Kenin das einzige Break des Satzes gelang. Im zweiten Satz konnte Bencic beim Stand von 5:4 zum Sieg aufschlagen, nach drei abgewehrten Matchbällen gelang Kenin aber das Rebreak und später der Satzausgleich. Für die 20-jährige gebürtige Russin war es der zweite Turniersieg.

Bei schwierigen Platzverhältnissen glückte Bencic ein optimaler Start. Wie auch Kenin agierte die Schweizerin aber durchwegs unbeständig und gab die frühe 3:0-Führung wieder aus der Hand, bevor sie im Tiebreak den ersten Satz für sich entschied. Begünstigt wurden die Schwankungen durch viele versprungene Bälle wegen der Unebenheiten auf dem Rasen. Dazu unterliefen Bencic nicht weniger als 13 Doppelfehler, mehrere davon in dem Game, in welchem sie zum Sieg aufschlagen konnte.

Viel Zeit, mit der ärgerlichen Niederlage zu hadern, bleibt Bencic nicht. Für die Flawilerin geht es, sofern sie ihre Pläne nicht ändert, direkt am WTA-Premier-Turnier in Eastbourne weiter, wo sie in der 1. Runde auf die russische Qualifikantin Veronika Kudermetowa (WTA 59) trifft.

Ohnehin kann die 22-Jährige trotz der Finalniederlage viel Positives aus Mallorca mitnehmen, wo das Turnier nach vier Jahren wohl zum letzten Mal stattfand. Die Form für Wimbledon scheint zu stimmen. Auf dem Weg in den Final bezwang Bencic unter anderem die Wimbledon-Titelhalterin Angelique Kerber, und mehr Siege als sie (32) hat im bisherigen Saisonverlauf einzig Ashleigh Barty (36), die neue Nummer 1, errungen.