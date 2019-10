Die Partie dauerte 95 Minuten. Im ersten Satz wehrte Belinda Bencic gegen die Nummer 120 der Weltrangliste im Tiebreak zwei Satzbälle ab.

Wenn die Ostschweizerin in Moskau den Final erreicht, steht sie in jedem Fall als Teilnehmerin des am 27. Oktober beginnenden Saisonfinales der besten acht Spielerinnen des Jahres fest.

Im Halbfinal bekommt es Bencic am Samstag mit Kristina Mladenovic (WTA 45) zu tun. Die Französin siegte in drei Sätzen gegen die Niederländerin Kiki Bertens.