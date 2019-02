Für Bencic ist es der dritte Titel auf der WTA-Tour, nachdem sie 2015 in Toronto und Eastbourne gewonnen hatte. Wie damals in Toronto schlug Bencic auf dem Weg zum Titel beim exzellent besetzten Turnier von Dubai vier Top-10-Spielerinnen. In der Weltrangliste wird sie am Montag vom 45. auf den 23. Platz vorstossen und damit so gut klassiert sein wie seit August 2016 nicht mehr.