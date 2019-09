Nach dem Auftaktsieg gegen Hsieh Su-Wei benötigte Bencic gegen Venus Williams eine Steigerung und im Finish Nervenstärke, um nach knapp zweieinhalb Stunden im Head-to-Head auf 2:4 zu verkürzen. Nachdem sie im Entscheidungssatz zunächst ein 4:2 aus der Hand gegeben hatte, setzte sie sich nach zwei abgewehrten Matchbällen und einigem Zetern und Zaudern doch noch durch.

In der chinesischen Hauptstadt kämpft Bencic um wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikation für die in einem Monat beginnenden WTA Finals. Aktuell liegt sie im Jahresranking auf Platz 9. Die ersten vier Duelle mit der älteren der beiden Williams-Schwestern hatte die Ostschweizerin noch verloren, davon unter anderem 2012 in Luxemburg ihr erstes Spiel überhaupt auf der WTA-Tour als 15-Jährige (3:6, 1:6).