Die Partie musste beim Stand von 6:5 im zweiten Satz wegen Regens für 70 Minuten unterbrochen werden. In der Garderobe hörte Bacsinszky unter anderem "Don't Stop Me Now" von Queen - und genauso trat sie danach auch auf. Sie brauchte in der Reprise noch vier Punkte zum Sieg. Nach 1:35 Stunden reiner Spielzeit verwertete sie gleich ihren ersten Matchball mit einem Rückhand-Winner.

Bacsinszky hatte im ersten 1:2 im Rückstand gelegen, ehe sie sieben Games in Serie zur 2:0-Führung im zweiten Durchgang gewann. Diesen Vorsprung gab sie zwar gleich wieder aus den Händen, das Break zum 6:5 gleich vor dem Regenunterbruch war aber am Ende entscheidend.

Wie bereits nach der 1. Runde zeigte sich die Romande, die im Ranking nach ihrer Handoperation im letzten Jahr nur noch Platz 145 in der Weltrangliste belegt, stolz über ihre Leistung. "Ich habe gegen eine Spielerin, die sehr hart und schnell schlägt, taktisch sehr intelligent gespielt", fand sie. "Ich habe es geschafft, in ihren Kopf zu kommen." Zudem habe sie ihren Aufschlag sehr gut gehalten. Tatsächlich verlor Bacsinszky nur einmal, zum 2:2 im zweiten Satz ihren Service.

In der 3. Runde trifft die Schweizerin am Samstag wie vor vier Jahren auf die als Nummer 18 gesetzte Spanierin Garbiñe Muguruza oder die Britin Johanna Konta (WTA 38).