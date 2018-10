Nach ihren ersten drei Siegen auf WTA-Stufe in diesem Jahr auf dem Weg in den Halbfinal blieb Bacsinszky gegen die Weltnummer 6 Pliskova chancenlos. Einzig in den ersten fünf Games konnte sie das Geschehen offen halten. In der Folge gab sie ihren Aufschlag insgesamt viermal ab und schaffte sie selbst kein Break.

Dank ihrem Exploit in China - es war ihr erster Halbfinal seit dem French Open 2017 - wird die im WTA-Ranking aus den Top 300 gefallene Bacsinszky in der Weltrangliste gut 90 Plätze gutmachen und auf Platz 238 vorrücken.