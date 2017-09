Es ist für Federer gegen Del Potro wie so oft in den letzten anderthalb Wochen ein Wechselbald der Gefühle. Auf brillante Passagen folgen unerklärliche Fehler. Zwei Mal schenkt er dem Argentinier mit einem Doppelfehler ein Break – im ersten Satz zum 5:6, im zweiten zum 0:2. Zwar kehrt Federer nach einem 1:4-Rückstand in den Satz zurück und dominiert das Tiebreak über weite Strecken. Doch er lässt alle vier Satzbälle ungenutzt, während Del Potro bei erster Gelegenheit zuschlägt.

Federer täuscht sich in Del Potro

Hatte Federer in den Fünfsatzmatches gegen Frances Tiafoe und Michail Juschni in den ersten beiden Runden äusserlich selbst in schwierigen Situationen ruhig gewirkt, so lässt er diesmal erkennen, wie sehr es in ihm brodelt. 16 der 21 vorangegangenen Partien gegen Del Potro hatte er gewonnen, nicht aber die wichtigste, jene im Final der US Open vor acht Jahren. Als Spieler seien sie nicht mehr mit jenen von damals zu vergleichen, hatte Federer noch Zuversicht versprüht. Er sollte sich täuschen.

Bald wird klar, dass es ein Abend wird, an dem Del Potro an jenen Spieler erinnert, dem es 2009 als 20-Jähriger gelungen war, in New York im Halbfinal erst Nadal auszuschalten und danach die Serie Federers von 40 Siegen in Folge zu durchbrechen. Viele prophezeiten damals, der Argentinier würde bald eine Wachablösung vollziehen, auch Federer rechnete damit. Doch es kamen vier Operationen an den Handgelenken dazwischen. Zuweilen verkroch sich Del Potro monatelang bei seinen Eltern.

Freie Bahn für Rafael Nadal

Für einzelne Glanzlichter sorgte er aber immer wieder, nun gegen Federer. Es ist bereits das sechste Mal, dass nur ein Sieg zwischen ihm und einem Duell mit Nadal in New York lag. Zwei Mal, 2010 und 2011, hatte Federer im Halbfinal gegen Djokovic im fünften Satz jeweils zwei Matchbälle. Doch es scheint wie verhext: die grösste Bühne im Welttennis, das Arthur-Ashe-Stadium, war noch nie Schauplatz der grössten Rivalität, die der Tennissport hervorgebracht hat. Auch in diesem Jahr, dem Jahr der Renaissance der beiden Giganten, klappt es wieder nicht.

Statt eines direkten Duells um den Weltranglistenthron, hat Rafael Nadal nun freie Bahn zu seinem 16. Grand-Slam-Titel, dem dritten bei den US Open. Er setzte sich in seinem Halbfinal gegen den überforderten Russen Andrey Rublev (19, ATP 53) in drei Sätzen durch. Bisher traf er im Verlauf des Turniers auf keinen Spieler aus den Top 50. Um die US Open zu gewinnen, muss er nun nicht einmal mehr einen Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste bezwingen. Den anderen Finalisten ermitteln mit dem Südafrikaner Kevin Anderson (31, ATP 32) und dem Spanier Pablo Carreno Busta (26, ATP 19) zwei Halbfinal-Debütanten.