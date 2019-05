Damit sind bereits 4 der aktuellen Top 11 der Weltrangliste für das mit 2,22 Mio. Euro dotierte Turnier in der St. Jakobshalle gemeldet. Stefanos Tsitsipas (20) belegt im Ranking derzeit den 9. Platz. Der griechische Aufsteiger der letzten Monate eliminierte Federer in den Achtelfinals des Australian Open und gehört seit Anfang März zu den Top Ten. Letzte Woche holte Tsitsipas in Sand auf Estoril seinen dritten ATP-Titel.

Mit Marin Cilic (ATP 11) kehrt ein ehemaliger Turniersieger nach Basel zurück. Cilic triumphierte an den Swiss Indoors vor drei Jahren.

Anastacia und Federer am Montag

Für die Eröffnungszeremonie am Montag konnte Turnierdirektor Roger Brennwald die amerikanische Sängerin und Songwriterin Anastacia verpflichten. Das Konzert von Anastacia beginnt um 17.30 Uhr. Anschliessend bestreitet Roger Federer sein erstes Einzel. Federer würde einen allfälligen Achtelfinal am Mittwochabend bestreiten. Ab dem Viertelfinal-Spieltag (Freitag) sind die Swiss Indoors ausverkauft.