Der 32-jährige Spanier unterzog sich am Montag einer Operation am rechten Knöchel. Vergangene Woche hatte Nadal in Paris-Bercy wegen einer Bauchmuskelverletzung abgesagt.

Damit steht fest, dass Novak Djokovic auch per Jahresende die Nummer 1 bleiben wird. Der Ersatzmann sollte der Amerikaner John Isner, die aktuelle Nummer 10 im Race-Ranking, sein.