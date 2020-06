ATP-Tour nimmt den Spielbetrieb am 14. August in Washington auf

Die Männer bestreiten zunächst eine Serie in Übersee. Nach Washington (ab 14. August) folgen das Masters-1000-Turnier von Cincinnati und das US Open (ab 31. August), die beide in New York gespielt werden.

Vor dem erst am 27. September beginnenden French Open in Paris findet mit den Turnieren in Kitzbühel (ab 8. September), Madrid (13. September) und Rom (20. September) auch eine kurze Sandplatz-Saison in Europa statt.

Die Frauen beenden den Unterbruch bereits am 3. August mit einem kleineren Sandplatz-Turnier in Palermo. Wie die Männer bestreiten sie ab 21. August die beiden Turniere in New York. Auch das Turnier in Madrid ist für beide Geschlechter ausgeschrieben.