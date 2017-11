Zwar hat Zverev in dieser Saison mit Rom und Montreal zwei Masters-Turniere gewonnen, doch bei den Grand Slams ist ein Achtelfinal in Wimbledon sein Bestresultat. Gegen Spieler aus den Top Ten weist Zverev eine negative Bilanz auf (10:14).

Marin Cilic – Weltnummer 5

Zum zweiten Mal in Folge und zum insgesamt dritten Mal qualifizierte sich der Kroate für die World Tour Finals. Cilic gewann im Mai in Istanbul und erreichte in Wimbledon den Final, wo er aber auch wegen einer Blase am Fuss gegen Federer chancenlos war.