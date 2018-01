Mit dem Tennis-Training will der frühere Weltranglisten-Erste in rund sieben bis acht Wochen wieder beginnen. "Ich bin noch nicht fertig mit Tennis", stellt Murray auf seiner Facebook-Seite klar. Murray war bereits nach einer 2013 vollzogenen Rückenoperation stark zurückgekommen.

Er wolle sich bei seiner Rückkehr nicht unter Druck setzen lassen und werde bei seiner Rückkehr nicht zu viele Turniere bestreiten, sondern sich auf die Majors konzentrieren. "Wieder die Nummer 1 zu werden, wird nicht mein vorrangiges Ziel sein. Ich bin mir sicher: Wenn ich nur schon 95 Prozent meines Levels wieder erreiche, werde ich mit der Weltspitze wieder mithalten können."

Der fünffache Australian-Open-Finalist hatte nach seinem Verzicht auf den Grand-Slam-Jahresauftakt in Melbourne letzte Woche erklärt, er erwäge wegen der anhaltenden Schmerzen in der Hüfte eine Operation. Bislang hatte sich Murray konservativ behandeln lassen, eine Operation wollte er eigentlich vermeiden. Seit dem letztjährigen French Open im letzten Jahr bekundete Murray entsprechende Probleme.

Der 30-jährige Schotte bestritt dann am 12. Juli des letzten Jahres keinen Ernstkampf mehr bestreiten. Seine letzte Partie auf der ATP-Tour spielte der frühere Weltranglistenerste in Wimbledon, wo er im Viertelfinal an Sam Querrey gescheitert war. Seither hat der Olympiasieger und dreifache Grand-Slam-Gewinner lediglich Einsätze bei Exhibitions bestritten. In der Weltrangliste ist Murray mittlerweile auf Position 19 zurückgefallen.