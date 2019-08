Um nach seiner langen Verletzungspause wieder Matchpraxis zu sammeln, entschied sich der frühere Weltranglisten-Erste gegen eine mögliche Wildcard für die US Open. Stattdessen will er bei kleineren Turnieren wieder in Form kommen.

Der 17-jährige Sibille, der noch keine ATP-Punkte im Einzel gesammelt hat, bestritt seinen ersten Match auf diesem Niveau. Als nächstes trifft Murray beim zweitklassigen Turnier auf den als Nummer 3 gesetzten Slowaken Norbert Gombos (ATP 115).