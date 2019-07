Für Barty war es der 14. Sieg in Folge, nachdem sie nach ihrem ersten Major-Titel am French Open in Paris auch das Turnier von Birmingham für sich entschieden hatte. Die Australierin ist eine potenzielle Achtelfinal-Gegnerin von Belinda Bencic, in der 3. Runde spielt sie gegen die Britin Harriet Dart oder Beatriz Haddad Maia aus Brasilien.

Als Belohnung für das schnelle Ende ihres Arbeitstages winkte Barty ein freier Nachmittag, um sich dem Cricket zu widmen. Ende 2014 hatte sie sich eine knapp zweijährige Auszeit vom Tennis genommen und in ihrer Heimat die in den Ländern des Commonwealth weit verbreitete Sportart ausgeübt.

Bis vor einem Jahr war das Erreichen der 3. Runde das Bestergebnis von Barty an Grand-Slam-Turnieren gewesen, seither ging es für die 23-Jährige steil bergauf. Am US Open erreichte sie erstmals die Achtelfinals, am Australian Open die Viertelfinals, ehe der Triumph in Paris folgte und Barty den Gipfel des WTA-Rankings erklomm.