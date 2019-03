1. Mailand 2001: Der erste Titel im dritten Final. Federer bezwingt Julien Boutter (Fr)

2. Hamburg 2002: Erster Masters-Titel. Er bezwingt Paris-Sieger Kuerten und Marat Safin

3. Wimbledon 2003: Auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Titel gibt Federer nur einen Satz ab

4. Australian Open 2004: Nach seinem ersten Sieg bei den Australian Open wird Federer erstmals zur Weltnummer 1

5. US Open 2004: Nach erfolgreicher Titelverteidigung in Wimbledon siegt Federer auch erstmals in New York

6. Basel 2006: Im 7. Anlauf gewinnt er erstmals sein Heimturnier

7. Roland Garros 2009: Im 11. Anlauf und nach drei Final-Niederlagen gegen Nadal komplettiert er den Karriere-Grand-Slam

8. Wimbledon 2009: Mit seinem 15. Grand-Slam-Titel überflügelt Federer die Bestmarke seines Idols Pete Sampras

9. Australian Open 2017: Nach halbjähriger Pause und fast fünf Jahren Unterbruch gewinnt er

den 18. Grand-Slam-Titel