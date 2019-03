1. Rafael Nadal (15 Siege Federer: 23 Siege Nadal)

24 Mal trafen Roger Federer und Rafael Nadal in einem Final aufeinander (10:14), davon neun Mal bei einem Grand-Slam-Turnier (3:6).

Hewitt war die jüngste Nummer 1 der Geschichte und gewann sieben der ersten neun Duelle. Doch dann bezwang Federer den Australier 15 Mal in Folge.

Der Amerikaner war vor Federer die Nummer 1, doch gegen den Schweizer verlor er meist:

Allein dreimal Mal verlor er einen Final in Wimbledon, dazu ein Mal in New York.

5. Andy Murray (14:11)