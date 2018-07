Djokovic trifft am Sonntag auf den als Nummer 8 gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson.

Als am Freitagabend wegen der Rücksicht auf die Anwohner um 23.00 Uhr abgebrochen wurde, führte Djokovic mit 2:1 Sätzen. Nadals beste Chance auf den Sieg kam bei 4:4 im fünften Satz, als er zwei Breakchancen nicht nutzen konnte. Stattdessen verwertete Djokovic seinen zweiten Matchball zum 10:8 nach 5:17 Stunden. Er strebt in Wimbledon seinen vierten Titel nach 2011, 2014 und 2015 an.