Tennis Roger Federer gerät durch den Fall Peng Shuai in die China-Falle Sponsor Uniqlo und On, wo Roger Federer Teilhaber ist, sehen in China einen Wachstumsmarkt. Auch deshalb ist Federer mit einem staatlich kontrollierten Mischkonzern einen Vertrag eingegangen. Das stellt Federer im Zuge der Affäre um Peng Shuai vor Herausforderungen.

Auf Roger Federer kommen im Zuge seiner geschäftlichen Beziehungen in China wohl grössere Herausforderungen zu. Keystone

Mit dem Rückzug aus China hat das Frauentennis ein Exempel statuiert. Die Achtung der Menschenrechte steht für die WTA über wirtschaftlichen Interessen. Andere sind dem Beispiel bisher nicht gefolgt. Allen voran die ATP, die Profiorganisation im Männertennis, steht deswegen in der Kritik. Allerdings dürfte es für sie schwierig sein, sich aus China zurückzuziehen. Denn die staatlich kontrollierte Shanghai Juss Event Management-Gruppe, die auch das Masters-Turnier in Schanghai ausrichtet, hält 10 Prozent der Anteile an der ATP Media Holding, über die TV-Rechte vermarktet werden.

Ähnliche Herausforderungen könnten auf Federer zukommen. Denn die Juss Event Management-Gruppe ist eine Tochtergesellschaft der Shanghai Jiushi Gruppe. Mit dieser ist Federer einen Vertrag eingegangen, der ihn verpflichtet, bis 2023 ein Schauturnier in Hangzhou zu bestreiten. Der Mischkonzern, der auch das Tennisturnier und das Formel-1-Rennen in Schanghai ausrichtet, setzt jährlich rund 2,6 Milliarden Dollar um.

Bei seiner zweitägigen Stippvisite im Dezember 2019 bestritt Federer in einem futuristischen Prachtbau, der einer Lotusblüte nachempfunden ist und 10'000 Zuschauern Platz bietet, ein Einzel gegen Alexander Zverev und am Tag zuvor mit dem Deutschen ein Doppel gegen die Gebrüder Bryan aus den USA. Dazwischen schrieb Federer Autogramme, spielte mit Kindern und nahm an einem Charity-Dinner teil. Courant normal für ihn.

2019 trat Federer erstmals in Hangzhou auf, nun fällt der Schaukampf zum zweiten Mal in Folge der Pandemie und Verletzungen zum Opfer.

Auftritten in Werbeaufnahmen für Asienspiele

Am Rande der Veranstaltung liess sich Federer für Werbeaufnahmen für die Asienspiele einspannen, die 2022 in Hangzhou stattfinden. Wie jeder grosse Sportanlass in China steht auch dieser im Verdacht, zur globalen Imagepflege des Landes genutzt zu werden, das politische und religiöse Minderheiten unterdrückt, Menschenrechte missachtet, kritische Stimmen wie jene von Alibaba-Gründer Jack Ma und Peng Shuai verstummen lässt und Hongkong, Taiwan und Tibet in ihren Rechten weiter beschneidet.

Anfang November hatte die Tennisspielerin Peng Shuai im sozialen Netzwerk Weibo den früheren Vizepremierminister Chinas, Zhang Gaoli, beschuldigt, sie sexuell misshandelt zu haben und war danach für zwei Wochen verschwunden. Seither lässt China nichts unversucht, den Eindruck zu erwecken, es habe die Äusserungen nie gegeben. Dennoch zog sich die WTA vorerst aus China zurück. Vor knapp zwei Wochen hatte sich Federer gegenüber «Sky Italia» zum Fall geäussert und gesagt: «Diese Nachrichten sind sehr beunruhigend, Ich hoffe, sie ist sicher. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Die Tennisfamilie steht zusammen.»

Auch in China erfreut sich Roger Federer grosser Beliebtheit. Andy Wong / AP

Uniqlo und On wollen in China wachsen

Federer steht vor einem Balanceakt: Sollte er im kommenden Herbst (wie seine Konkurrenten) in Schanghai antreten, liesse sich das zwar damit begründen, dass das Turnier Teil des Kalenders ist. Doch wie liesse es sich rechtfertigen, als Tennisspieler in China zu einem Schaukampf anzutreten und für die politisch instrumentalisierten Asienspiele zu werben?

In China verfolgt Federer nicht nur als Sportler, sondern als Unternehmer auch wirtschaftliche Interessen. Mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ist das Reich der Mitte der wichtigste Markt im asiatischen Raum. Das gilt auch für viele von Federers Sponsoren, nicht zuletzt seinen japanischen Ausrüster Uniqlo, der ihn im Sommer 2018 mit einem Vertrag über zehn Jahre ausgestattet hat, der ihm laut Branchenkennern gegen 300 Millionen Dollar einbringt. 823 Läden betreibt Uniqlo derzeit bereits in China, in den nächsten Jahren soll sich diese Zahl mindestens verdreifachen.

Wachsen will im autokratischen Staat auch die Sportschuh-Firma On, bei der Federer seit Oktober 2019 Teilhaber ist und die diesen Herbst in New York an die Börse gegangen ist. Der Vertrieb der Schuhe erfolgt über Büros in den USA, China, Japan, Australien und Brasilien sowie über 6000 Fachgeschäfte. Das erst 2010 gegründete Unternehmen hat sich in einem hoch kompetitiven Markt gegen global agierende Weltkonzerne etabliert. Der Grossteil der Produkte wird in China hergestellt, wo On Potenzial für Wachstum sieht. «Mit Roger, mit seiner Strahlkraft, können wir in diesen Ländern noch schneller neue Fans für unseren Schweizer Laufschuh gewinnen», sagte Mitgründer David Allemann in der «Handelszeitung».

Federer mit der chinesischen Schauspielerin Xin Zhilei. Screenshot Youtube

Nicht nur Uniqlo und On sehen in Federer den Schlüssel für die Eroberung des chinesischen Markts. Auch Lindt & Sprüngli setzt auf das blütenweisse Image. Mitte Oktober 2019 lancierte der Schokoladenhersteller eine Kampagne, in der Federer an der Seite der populären Schauspielerin Xin Zhilei chinesischen Konsumenten Schweizer Süssigkeiten schmackhaft machen soll. In weniger als einer Stunde soll das Video über 12 Millionen Zuschauer erreicht haben. Pünktlich zu Weihnachten erschien ein zweites Video, an dessen Ende Federer in Mandarin ein gutes neues Jahr wünscht. Auch bei Federers Sponsor Jura denkt man an die chinesische Kundschaft. In «Fresh Back in Shanghai» bittet er seine Nachbarin um Kaffeebohnen.

Jedes Rädchen, jedes kleine Detail in dieser gigantischen Maschinerie der Vermarktung ist perfekt geölt. Doch gegen geopolitische Verwerfungen wie den Konflikt der Sportindustrie mit China ist auch Roger Federer nicht geschützt. Der Umgang damit dürfte zur echten Herausforderung werden.