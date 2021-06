Tennis Roger Federer gewinnt bei seiner Rückkehr auf Rasen, vertreibt die Geister der Vergangenheit und sagt: «Ich habe es vermisst» Roger Federer besiegt in Halle den Qualifikanten Ilja Iwaschka (27, ATP 90) aus Weissrussland mit 7:6 (7:4), 7:5 und steht in den Achtelfinals. Es ist eine gelungene Rückkehr auf Rasen – zwei Jahre nach dem gegen Novak Djokovic verlorenen Wimbledon-Final.



Roger Federer kehrt mit einem Sieg auf Rasen zurück.

Peter Klaunzer / KEYSTONE

701 Tage sind vergangen, seit Roger Federer letztmals auf Rasen gespielt hat. Dazwischen liegen zwei Jahre und zwei Operationen am Knie. Das alles will er nun endlich hinter sich lassen. Wie auch die Erinnerung an diesen 14. Juli 2019. Es war der Wimbledon-Final, in dem Federer gegen den Serben Novak Djokovic zwei Matchbälle nicht verwerten konnte.



Nun kehrt Federer mit einem 7:6 (7:3), 6:x-Erfolg gegen den Qualifikanten Ilja Iwaschka (27, ATP 90) zurück, bekundet gegen den Weissrussen aber vor allem zu Beginn der Partie mehr Mühe als erhofft. Zwei Breakchancen muss Federer abwehren, ehe er sich im Tiebreak mit 7:4 durchsetzt. Im zweiten gelingt ihm das einzige Break der Partie - zum 7:6, 7:5-Erfolg.



Nach der hart umkämpften Partie sagte Federer: «Ich spielte nun auf Hartplatz, auf Sand und jetzt auf Rasen. Das lässt sich kaum vergleichen, aber es es ist aufregend, zurück zu sein. Ich habe es vermisst.»

Achtelfinal-Gegner noch offen

Federer bestreitet nach Doha im März, Genf und den French Open, wo er sich nach der dritten Runde wegen einer Blessur am Knie zurückgezogen und dafür Kritik geerntet hatte, erst das vierte Turnier in den letzten 17 Monaten. In Halle, wo er mit 10 Titeln Rekordsieger ist und 2019 den Titel gewann, will sich Federer den Feinschliff für Wimbledon holen.



Am Dienstag geniesst Roger Federer einen spielfreien Tag. Dann ermitteln der Kanadier Félix Auger-Aliassime (20, ATP 21) und der Pole Hubert Hurkacz (24, ATP 17) seinen Gegner in den Achtelfinals.