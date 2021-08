Tennis Mehrere Monate Pause: Roger Federer muss erneut sein Knie operieren lassen Das ist ein harter Rückschlag für Federers Comeback auf die Tennistour - der Schweizer wird monatelang ausfallen.

Der grosse Traum noch einmal in Wimbledon konnte er sich erfüllen, nun muss Federer wieder unters Messer. Bild: AP

Roger Federer haute die Meldung am Sonntagabend auf Instagram raus. «Ich möchte euch gerne darüber informieren, was bei mir seit Wimbledon lief. Ich habe viele ärztliche Check-ups bezüglich meines Knies gemacht nachdem ich Schmerzen hatte während der Rasensaison und während Wimbledon. Dabei kamen wir zur Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann. Damit ich mit mittel- und langfristig besser fühlen kann, brauche ich eine Operation. Ich habe entschieden, das zu tun. Ich werde werde nach Olympia auch die US Open verpassen. Ich werde mehrere Monate ausfallen.»



Ob er überhaupt noch einmal auf die Tour zurückkehrt? Denn erst im März ist Federer in Dubai nach zwei Jahren Pause wieder in die Tour eingestiegen. Er sagt: «Ich bin realistisch, ich weiss wie schwer das ist in diesem Alter mit einer weiteren Operation. Ich will gesund sein und einen Funken Hoffnung behalten, wieder auf die Tour zurückzukommen.»