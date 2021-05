Tennis Dominic Stricker stürmt in Genf in die Viertelfinals, das Märchen geht weiter Der Berner Dominic Stricker (18) steht nach einem 7:5, 6:4-Sieg gegen den Ungar Marton Fucsovics bei seinem ATP-Debüt in Genf bereits in den Viertelfinals. Dort trifft er auf den Spanier Pablo Andujar.

Laurent Gillieron / KEYSTONE

Weder Regen, noch Hagel können Dominic Stricker derzeit bremsen. Der 18-Jährige besiegt den Ungar Marton Fucsovics (29, ATP 44), den Sieger von 2018, mit 7:5, 6:4 und steht bei seinem ATP-Debüt in Genf bereits in den Halbfinals. Dort trifft er am Donnerstag auf den Spanier Pablo Andujar (35, ATP 75), der am Dienstag Roger Federer ausgeschaltet hatte.



Stricker startet fulminant in die Partie. In seinem ersten Aufschlagspiel wehrt er zwei Breakchancen ab, gewinnt danach 12 Punkte in Folge und führt nach neun Minuten bereits mit 3:0. Allerdings serviert er deutlich schwächer als noch bei seinem Debüt gegen Marin Cilic und muss beim Stand von 3:1 das Rebreak hinnehmen.



Im zweiten Durchgang liegt er mit 1:2 und Break hinten, als Hagel eine über einstündige Pause erzwingt. Als es weitergeht, gelingt Stricker das Rebreak. Beim Stand von 6:5 für Stricker und Aufschlag Fucsovics muss die Partie wegen Regens erneut kurz unterbrochen werden. Was Stricker nicht beunruhigt. Mit einem Break zum 6:4 zieht er in die Viertelfinals ein.



Allerdings unter gütiger Mithilfe von Fucsovics. Sowohl den ersten wie auch den zweiten Satz beendet der Ungar mit einem Doppelfehler gleich selber. Strickers Märchen geht weiter. Bei seinem ATP-Debüt steht der Berner Linkshänder (ATP 419) in den Viertelfinals. In der Weltrangliste stösst er mindestens bis auf Position 334 vor. Und wer