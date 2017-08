Niemand weiss von nichts

Was bisher weder der Fifa, noch einem nationalen Fussballverband in den Sinn kam, tut der kleine Regionalverband aus dem Aargau. Für den Tabubruch erhält der Verband rund 20 000 Franken, wie Geschäftsführer Hannes Hurter sagt. Doch der AFV ist nicht auf das Geld aus. Die Aktion dient einem hehren Zweck und ist Teil der Fairplay-Initiative «spielt fair» des Verbandes. Dabei werden schon seit einigen Jahren Vereine finanziell belohnt, die sich wenige Platzverweise und Gelbe Karten leisten. Deshalb kommt auch der FC Frick zur Ehre, das erste Saisonspiel austragen zu dürfen. Der Verein hat in der letzten Saison 2000 Franken erhalten, weil er der fairste im Aargau war. Künftig werden sich dieser und andere Fairplay-Beiträge verdoppeln. So fliessen die gesamten Werbeeinnahmen in die Vereine.

«Wir wollen hier etwas Revolutionäres machen. In anderen Sportarten ist diese Werbung bereits normal.», sagt Hurter. «Wir brechen jetzt hier ein Tabu und schauen, wie es ankommt.» Die Aktion dürfte Wellen schlagen. Sicherheitshalber haben die Aargauer weder den Schweizer Fussballverband noch die Fifa um Erlaubnis gefragt, wie Luigi Ponte sagt. Der frühere Fifa-Linienrichter ist der Vater des Projekts. Seit Jahren macht er mit Innovationen im Schiedsrichter-Bereich von sich reden. «Vor zwei Jahren hatte ich die Idee und ging auf Sponsorensuche», erzählt Ponte. «Die Fifa sagt eigentlich Nein zu Werbung auf Schiedsrichter-Trikots, aber etwas Offizielles oder Schriftliches gibt es nicht. Sie haben gedacht, dass das sowieso keiner macht.» Manchmal müsse man einfach den Mut zu unkonventionellen Aktionen haben. Ponte sagt: «Ich bin gespannt, wie der SFV reagiert.» Der Verband könne es verbieten, aber dann müsste er das Verbot auch begründen. Doch: «In der Schweiz ist alles möglich.»