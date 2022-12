Fluorverbot Die Tage der schnellen Skiwachse sind bald gezählt: Zehn Antworten zum Fluorverbot, zu «Materialdoping» und dem Schweizer Wachsprojekt Auch wenn der internationale Skiverband FIS das strikte Fluorverbot dieses Jahr ein weiteres Mal hinausgeschoben hat: Der Langlaufsport wappnet sich. Die Schweizer tüfteln seit zwei Jahren an fluorfreien Wachsen - und hoffen, dass sie im internationalen Vergleich auf gutem Kurs sind. Dennoch: Kommt das Verbot, dürfte Norwegen im Vorteil sein.

Fluor oder nicht? Swiss-Ski will bereit sein, wenn das Verbot in Kraft tritt.

Wer in der Loipe gewinnen will, braucht schnelle Beine, kräftige Arme, eine gute Lunge. Aber eben auch: einen gut präparierten Ski. Das Zauberwort in Sachen Skiwachs heisst bis heute: Fluor. Doch das wird sich ändern. Wenn die Langlaufelite am Freitag im finnischen Ruka in die Saison startet, gilt zwar erst ein «Fluorverbot light». Dieses will die FIS aber kommende Saison zu einem Vollverbot ausweiten. Längst sind die Skinationen daran, am fluorfreien Wachs der Zukunft zu tüfteln. Swiss-Ski zum Beispiel hat unter der Leitung des Appenzellers Andrej Neff eine eigentliche Nonfluor-Taskforce gegründet.

Der Umbruch in der Wachswelt hat viele Facetten. Darum von Anfang an:

Fluorwachse gibt es seit rund 30 Jahren. Sie helfen gerade bei nassen Bedingungen, Ski gleitfähiger zu machen. Sie weisen Feuchtigkeit, Fett und Schmutz ab. Experten übertreffen sich mit Schätzungen, wie viel Zeitgewinn im Skilanglauf möglich ist. Eine halbe Stunde auf einen 50-km-Lauf? Oder 15 Minuten, wie Neff schätzt?

Andrej Neff: Servicemann Swiss-Ski, Leiter Entwicklung Nonfluor-Wachse

Sicher sei: «Kein Doping der Welt kann einen Läufer um so viel schneller machen, wie es Fluorwachse tun.» Deshalb geht im Weltcup die Angst um, dass es bei einem Verbot «Materialdoping» geben könnte. Auch im alpinen Skisport wird Fluor eingesetzt. Nur ist die Relevanz dort kleiner. Die Wettkämpfe werden oft in höheren Lagen und damit seltener bei Nassschnee ausgetragen.

Viele Fluorverbindungen sind nicht abbaubar und gefährlich für Mensch und Umwelt. Ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangte dies 2009, als in der italienischen Region Veneto Fluor ins Trinkwasser gelangte und zu gesundheitlichen Schäden führte. Die Perfluoroctansäure stammte vom Chemieunternehmen Miteni, das auch die Wachsfirma Swix belieferte. Den giftigen Stoffen sind auch Serviceleute ausgesetzt. Und kürzlich wurde bekannt, dass in jedem dritten Fisch in Engadiner Seen Fluor steckt – auf den Seen gleiten am Skimarathon Tausende Läufer mit fluorpräparierten Ski dahin.

Im Juni 2020 trat ein EU-Gesetz in Kraft, das die Anwendung, die Herstellung und den Handel der besonders gefährlichen C8-Fluorverbindungen verbietet – zumindest in gewissen Konzentrationen. Das Gesetz wird auch in der Schweiz adaptiert. An die Vorgaben müssen sich Wachshersteller halten, aber auch die Skiverbände. Sie unterzeichneten auf diese Saison hin Vereinbarungen, die es dem internationalen Skiverband FIS erlauben, unangemeldete Kontrollen in Serviceräumen und Hotelzimmern der Skikader zu machen.

Weiterhin ist es per EU-Gesetz erlaubt, mit anderen Fluorverbindungen zu wachsen (C10 oder C6). Die Meinungen gehen auseinander, ob diese Fluorverbindungen ähnlich gute Gleiteigenschaften mitbringen wie C8. Ein C8-Verbot jedenfalls ist weniger einschneidend als es ein gänzliches Fluorverbot wäre. Doch ein solches plant die FIS. Schon zweimal kündete der Verband ein Totalverbot an. Schon zweimal schob er es hinaus.

Die FIS stellt den Umweltgedanken in den Vordergrund. Ein Grund dürfte aber auch sein: Ein komplettes Verbot ist einfacher zu kontrollieren als eines, das nur für gewisse Verbindungen gilt. In Planung ist seit zwei Jahren ein Testgerät, das es ermöglichen soll, Fluor auf Ski mittels Lichtstrahl zu identifizieren – vor oder nach Rennen.

Das Testgerät hat Mängel. Im Weltcup wurde es 2020/21 in einigen Rennen getestet – und fiel durch. Gemäss Neff funktionierte es in vielen Situationen nicht: bei groben Belagsstrukturen zum Beispiel, bei weissen Belägen oder bei tiefer Fluorkonzentration. Schon 2019 zweifelten viele Wachshersteller wie auch Nationalverbände daran, dass akkurate Tests vor 2025 möglich sein würden. Die FIS hielt am optimistischen Zeitplan fest – musste die Einführung des Verbots nun aber doch wieder auf kommende Saison verschieben.

«Wir sind nicht gegen das Verbot», sagt Neff. «Die Tests müssen aber funktionieren. Ein Verbot ist immer nur so gut wie seine Durchsetzung.» Befürchtet wird auch, dass sich ein Fluorwachs-Schwarzmarkt etablieren könnte. Zudem könnten die Unterschiede zwischen den Nationen grösser werden. Dank der Fluorwachse bringen auch kleinere Nationen wettbewerbsfähige Ski an den Start. Ohne Fluor würden aber Beläge, Belagsstrukturen und neue Wachse an Wichtigkeit gewinnen. Manpower und Erfahrung spielen dann wieder eine grössere Rolle – und hier haben die dominierenden Nationen wie Norwegen oder Russland die Nase vorn.



Das Serviceteam um Neff setzt sich zum Ziel, für die Non-Fluor-Zeit gerüstet zu sein. «Wir wollen die Zeit nutzen und so viele Erfahrungen wie möglich sammeln mit alternativen Wachsen», sagt Neff, langjähriger Servicemann von Swiss Ski und einst Wachsentwickler bei Toko. Längst sehen die Wachshersteller den Umbruch als Chance und überfluten den Markt mit Non-Fluorprodukten. Es gehe darum, sich einen Überblick zu verschaffen, sagt Neff. Doch die Wachswelt werde «um 30 Jahre zurückgeworfen». Neff tüftelt mit Paraffin- und Silikonwachsen, mit Additiven und Produkten wie Isantin, einem ungiftigen elektrischen Halbleiter. In den vergangen Tagen aber weilte Neff in Peking, um Wachse für die Olympischen Spiele auszutesten. Hier arbeitete er weiterhin mit (den erlaubten) Fluorverbindungen.

Das weiss Neff nicht im Detail. Da Norwegen in vielen nationalen Rennen längst Fluorverbote kennt, ist deren Forschung wohl fortgeschritten. Neff ist sicher, dass auch alle anderen Weltcupnationen tüfteln. «Es ist für alle auch eine Chance. Wir wissen nicht exakt, wo wir stehen – wir sind aber zuversichtlich.»

Auch ambitionierte Amateure haben noch Fluorwachse in ihren Kellern liegen. Auch ihnen ist es verboten, C8-Verbindungen zu verwenden. Eine Überprüfung an Volksläufen sei aber unmöglich, sagt Neff. Deshalb dürfte es weiterhin Fluor-Verschmutzungen geben – bis die Reserven aufgebraucht sind.