Super League Wann feiert der FCZ den Titel? Schon am Sonntag auf dem Sofa könnte es soweit sein Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob der FC Zürich den Titel holt, sondern wann. Möglich ist es schon am Sonntag. Möglich ist, dass die Zürcher ausgerechnet bei Rivale Basel den Meistertitel klar machen könnte.

Torjäger Assan Ceesay feiert vor der Zürcher Südkurve. Ennio Leanza / KEYSTONE

Lange hat es gedauert, bis die Verantwortlichen beim FC Zürich das «M-Wort» in den Mund nehmen wollten. Doch spätestens nach dem 2:1-Erfolg gegen die Young Boys sind die Fronten so klar, dass man selbst beim FC Zürich die Worte klar benennt. Dank dem Erfolg des FCZ können die Berner, zuletzt viermal in Serie Schweizer Meister, den Titel auch rechnerisch nicht mehr holen. Dafür spricht in Sachen Meistertitel alles für den FC Zürich.

Der FCZ ist derzeit das Mass aller Dinge. Michael Buholzer / KEYSTONE

Nun äussert sich auch Trainer André Breitenreiter offen und klar: «Wir sind auf der Zielgeraden und haben gegen YB sicher einen Big Point gelandet. Wir wollen am Ende der Saison mit den Fans auf dem Helvetiaplatz stehen und gemeinsam feiern.» Und Zürichs Leitwolf Blerim Dzemaili sagt: «Wir haben einen grossen Schritt Richtung Titel gemacht.» Selbst Präsident Ancillo Canepa meint, man dürfe nun schreiben, dass der FC Zürich Meister werden wolle.

Dabei ist es keine berauschende Vorstellung des designierten gegen den alten Meister, aber wie schon in der gesamten Saison ist der FC Zürich sehr effizient. In der 33. Minute ist es der erste Abschluss auf das gegnerische Tor überhaupt, der die Stadtzürcher in Führung bringt. Torjäger Assan Ceesay trifft nach einem klugen Steilpass von Antonio Marchesano mit seinem linken Fuss ins weite Eck. Und in der zweiten Hälfte ist es ein gut gespielter Konter über Aiyegun Tosin und dem erneuten Abschluss von Ceesay, der für die Vorentscheidung in der Partie sorgt.

Zürich mit Ante Coric (vorne) hat gegen Quentin Maceiras derzeit klar die Nase vorn. Claudio Thoma / freshfocus

YB trifft zwar durch Jordan Siebatcheu noch zum Anschluss, kann aber in den restlichen Minuten keine Gefahr mehr erzeugen. In diesem Spitzenspiel wird offensichtlich, dass die Berner viel verloren haben von dem, was sie in den letzten vier Jahren zum dominanten Team des Schweizer Fussballs gemacht hat.

Holt der FCZ ausgerechnet in Basel den Titel?

Nachdem der FC Basel am Montag in Sion nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam, liegt der FC Zürich nun schon 13 Punkte vor seinem ersten Verfolger. FCB-Goalie Heinz Lindner meint nach dem Remis im Wallis: «Wir gratulieren dem FC Zürich sicher noch nicht zum Titel.» Dennoch es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann es soweit ist und der 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte dem FC Zürich auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen ist.

Frühestens am kommenden Sonntag könnte es für den FCZ soweit sein – auf dem Sofa. Dann nämlich, wenn der Leader zunächst am Samstag gegen Sion gewinnt und Basel am Sonntag gegen Luzern verliert.

Fällt die Entscheidung im Direktduell? Basels Darian Males (links) und Zürichs Mirlind Kryeziu. Claudio De Capitani / freshfocus

Kommt es noch nicht am nächsten Spieltag zur Entscheidung, dann wartet am 1. Mai das Direktduell, in dem der FC Zürich den Titel klar machen könnte. Wie schon bei der legendären Finalissima 2006 scheint es realistisch, dass der FCZ ausgerechnet beim Rivalen im Basler St. Jakob-Park den Meistertitel klar machen kann. Die Basler haben bekannt gegeben, dass der Gästesektor für diese Partie vergrössert wird. Einer Zürcher Meistersause stünde damit nichts mehr im Wege.