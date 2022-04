Super League Sorgen Playoffs im Fussball für eine Lotterie oder mehr Spannung? So sind die Erfahrungen im Ausland In der Super League soll es Playoffs geben. Andere Länder kennen diese bereits. Welche Erfahrung haben sie gemacht?

Nach altem Modus drauf und dran Meister zu werden: der FC Zürich. Claudio De Capitani / freshfocus

Während im Eishockey das Playoff-Final um den Meistertitel ansteht, plant der Schweizer Fussball genau das auch. Im Vorschlag des Ligakomitees der Swiss Football League ist nicht nur eine Aufstockung der Super League auf 12 Teams angedacht, sondern auch eine dreistufige Meisterschaft mit Playoffs als letzte Stufe. Über die Idee stimmt die SFL am 20. Mai an einer ausserordentlichen Generalversammlung ab.

Dem SFL-Komitee schwebt ein dreistufiges Modell vor: Play-offs sollen für mehr Spannung sorgen. Swiss Football League

Der Schweizer Fussball würde durch die Änderung eine Revolution einläuten. Doch ein Blick über die Landesgrenzen zeigt: Die Schweiz stünde mit einem Playoff-Modell in Europa nicht alleine da. Vergleichbar grosse Ligen wie jene in Österreich, Belgien, Schottland, Tschechien und Dänemark kennen bereits so etwas wie Playoffs. Sogar die zweithöchsten Spielklassen in Italien, Spanien und England spielen Aufstiege mittels Playoffs aus.

Meister-Playoffs kennt nur die USA

Alle diese Ligen haben unterschiedliche Playoff-Systeme. Jenes, das in der Schweiz angedacht ist, gibt es in dieser Form noch nicht. Vergleichbar ist in den höchsten Ligen jeweils, dass sich die Meisterschaft nach Qualifikationsrunden aufteilt. Je nach Ligagrösse gibt es dann zwei oder drei verschiedene Gruppen. Der Titel wird in der Finalrunde ausgespielt. Auffällig ist: In diesen anderen Ligen gibt es die klassischen Playoff-Partien hauptsächlich rund um die europäischen Plätze. Ein Meister-Playoff zwischen dem Ersten und Zweiten gibt es in Europa nicht. Ein Final um den Titel hat nur die amerikanische Major League Soccer.

Mögliches Schweizer Finale um den Titel: der FC Basel gegen den FC Zürich. Walter Bieri / KEYSTONE

«Die Spannung zu erhöhen, hat teilweise funktioniert»

Wir orientieren uns zunächst an unserem östlichen Nachbarn Österreich. Er verfügt seit der Saison 2018/19 über einen ähnlichen Modus, wie jener, der in der Schweiz geplant ist. Mit drei Unterschieden: Erstens gibt es keine Playoffs um den Titel. Zweitens bestreitet nur der Vierte und der Fünfte der Finalrunde plus der Sieger der Absteigergruppe ein Playoff für die europäischen Plätze. Und drittens werden nach der Qualifikationsrunde die Punkte geteilt.

Jakob Rosenberg, Chefredaktor des Fussballmagazins «Ballesterer», schätzt den neuen Modus so ein: «Wenn die Änderung das Ziel hatte, die Spannung zu erhöhen, kann man sagen, dass dies teilweise funktioniert hat.» Zum Ende der Qualifikationsrunde steige das Interesse –, auch weil bisher meistens einer der grossen Wiener Klubs hängen geblieben ist.

In Österreich das Mass aller Dinge: RB Salzburg mit Junior Adamu. Philipp Guelland / EPA

Doch das Hauptmotiv, den Titelkampf spannender zu gestalten, sei gescheitert. Zwar dauere es durch die Punkteteilung ein wenig länger, bis Salzburg Meister sei. «Spannung im Meisterrennen ist bis jetzt aber nie aufgekommen», so Rosenberg. Dennoch spricht er sich gegen ein Meister-Playoff aus, wie dies in der Schweiz geplant ist. «Das Team, das am meisten Punkte holt, soll Meister werden. Nicht jenes, das Entscheidungsspiele gewinnt. Ich denke, dass diese Lösung in Österreich keine Mehrheit finden würde.»

Für die Topteams ist das interesse grösser, für die andere weniger

Richtige Playoff-Spiele gibt es in Österreich nur um die Europacup-Plätze. «Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Es hat auch nie für Diskussionen gesorgt, dass der Siebte noch international spielen kann. Aber das liegt auch daran, dass wir in Österreich derzeit eher zu viele europäische Plätze für die Ambitionen der Klubs besitzen», so Rosenberg.

Ob das Interesse am österreichischen Fussball durch die Modusänderung gestiegen ist, sei aufgrund der Pandemie schwierig festzustellen. «Doch ich habe das Gefühl, dass jene Klubs, die in der Finalrunde sind, profitieren. Die Klubs, die unten spielen, interessieren weniger.» Insgesamt empfiehlt Rosenberg der Schweiz keine Playoffs. «Ich bin kein Fan von der Idee. Aber es kann schon sein, dass dies besser vermarktbar ist.» Für Österreich und die Schweiz wünscht sich Rosenberg eine 16er-Liga. «Einfach jeder gegen jeden – und der Sieger ist Meister.»

Europa-League-Kampf interessiert wenig

Eine 16er-Liga kennt zwar Tschechien – jedoch gibt es auch dort Playoffs. Anders als in Österreich wird die Liga in drei Gruppen aufgeteilt. Spannung im Titelkampf ist dadurch aber nicht garantiert. Fussballjournalist David Cermak der Tageszeitung «Mlada fronta Dnes» sagt: «Wir haben keine Punkteteilung, wodurch der Titel schon vor der Finalrunde fast vergeben sein kann. Wenn der Titelkampf eng ist, wie in diesem Jahr, dann ist die Finalrunde spannend.»

Slavia Prag ist in Tschechien ein Meisterkandidat. EPA

Das Problem bezüglich Aufmerksamkeit sei in diesem Modus aber ein anderes: «Die Abstiegsrunde interessiert weniger – und die Europa-Gruppe schon fast gar nicht. Es schauen sich nur wenige diese Spiele an», so Cermak. Ausgerechnet jene mittlere Gruppe sei aber attraktiv für Teams, die den leichteren Weg nach Europa möchten. Der Sieger dieser Gruppe kann sich für Europa qualifizieren, der Letzte der Finalrunde nicht. «Dadurch möchten Teams in der Qualifikation lieber Siebter als Sechster werden. Das macht sportlich gesehen wenig Sinn.»

Allgemein stellt Cermak fest: «In Playoffs sind Emotionen hoch, es geht noch mehr um die aktuelle Form der Teams. Deshalb können sie spannend sein. Doch ich denke, viele Fans möchten lieber, dass das beste Team über die ganze Saison Meister wird.» Die Diskussionen in der Schweiz werden wohl auch nach dem Blick über die Landesgrenzen nicht kleiner.