Super League Gut gelaunte Tiefstapler: Warum beim FC Zürich keiner vom möglichen Titelgewinn reden will Wie geht der FC Zürich mit dem grossen Vorsprung um und kann er sogar Meister werden? Eine Spurensuche beim Leader im Zürcher Heerenschürli, wo der FCZ seit diesem Jahr trainiert, lässt nur einen Schluss zu.

Wer will nicht von der möglichen Meisterschaft sprechen? FCZ-Trainer Andre Breitenreiter meldet sich und FCZ-Sportchef Marinko Jurendic findet's lustig. Claudio Thoma / freshfocus

Die Stimmung ist beinahe ausgelassen. Immer wieder wird das FCZ-Training am Donnerstag von Gelächter unterbrochen. Als Fidan Aliti im fünften Versuch endlich eine Flanke verwandelt, als Antonio Marchesano erklärt, warum er sicher nicht die Plastik-Mannequins aufräumen muss (das habe er früher oft genug getan) und sogar beim Angeschlagenen-Training wird gefeixt, als Moritz Leitner die übrigen vier rekonvaleszenten Spieler beim Laufen überrundet.

Doch auffallend ist auch, dass die Spieler zwischen den Scherzen hochkonzentriert bei der Sache sind. Von den ersten zehn Abschlüssen beim Torschusstraining sind neun drin und immer wieder sind lobende Worte von Trainer Andre Breitenreiter zu hören. FCZ-Fan René, der seit seiner Pensionierung einmal pro Woche im Training vorbeischaut, bestätigt den Eindruck: «Die Stimmung ist schon seit dem Sommer gut und trotzdem wird sehr intensiv trainiert.»

Die Vorfreude auf den Rückrundenstart am Samstag ist bei ihm und allen anderen FCZ-Fans gross. Schliesslich hat der Klub zuletzt so viel Freude bereitet. Jetzt sind alle gespannt, wie der Überraschungswintermeister mit dem Sieben-Punkte-Vorsprung umgeht. «Für mich bleibt der FCZ ein Geheimfavorit», sagt René. YB und Basel hätten bessere Möglichkeiten. «Aber ein Vorteil ist sicher, dass das Zürcher Team im Gegensatz zur Konkurrenz beisammen gehalten werden konnte.»

Die aktuelle Tabelle. sfl

Ancillo Canepa erklärt, warum das trotz der starken Hinrunde mit 40 Punkten der Fall war: «Wir hatten eine Menge Angebote. Doch wir haben entschieden, keine Spieler abzugeben, um die Mannschaft nicht zu schwächen.» Das Wort Titel will der FCZ-Präsident trotzdem nicht in den Mund nehmen. «Es bleibt dabei. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen uns weiterentwickeln.» Canepa mahnt. «Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen.» Und ja. Das waren in den letzten drei Saisons die Ränge 7, 7 und 8.

Gute Laune auch bei Präsident Ancillo Canepa, der mit Trainer Andre Breitenreiter einen guten Fang gemacht hat. Claudio Thoma / freshfocus

Auch Sportchef Marinko Jurendic, der das ausgeglichene Kader gebaut hat, übt sich in Zurückhaltung. «Nach einem halben Marathon hast du noch nicht gewonnen», sagt er. Mit dem Esten Karol Mets hat der FCZ im Winter nur einen neuen Spieler verpflichtet. «Wir haben analysiert, dass wir auf der Innenverteidigerposition am ehesten Verstärkung benötigen und haben darum reagiert. Karol wird unser Kader mit seinen Qualitäten – gute Physis und ein guter Typ – qualitativ verbessern.»

Verbessern will auch Trainer Breitenreiter sein Team, und zwar «in allen Bereichen», wie er sagt. Im Trainingslager im türkischen Belek (der FCZ war als einziges Schweizer Team im Ausland und nur drei Spieler mussten aus Isolationsgründen länger bleiben) übte sein Team neue Spielsysteme, um in Zukunft besser auf unterschiedliche Situationen reagieren zu können.

Mit jeder Frage, die auf eine Korrektur des Saisonziels des FC Zürich in Richtung Meisterschaft abzielt, wird das Grinsen von Andre Breitenreiter grösser. Der Trainer ist auch abseits des Platzes der Gute-Laune-Bär beim FC Zürich. Doch auch er bleibt in Titelfragen im Tiefstapel-Modus: «Jeder ist froh, dass die Ausgangslage so gut ist. Doch das ist nur eine tolle Momentaufnahme.» YB und Basel hätten höhere Marktwerte und in den letzten Jahren mehr Uefa-Prämien kassiert. Dass vor allem die Berner mit öffentlichen Aussagen von Trainer David Wagner («Zürich ist ganz klar der Favorit») den FCZ unter Druck setzen wollen, amüsiert Breitenreiter.

«Natürlich kriege ich das mit. Doch über die Aussagen meines Freundes David kann ich nur müde lächeln. Wir sind entspannt, wissen, wo wir herkommen, und bleiben demütig. Durch Reden hat noch keiner etwas gewonnen.»

Ob abgesprochen oder nicht: Die Worte von Breitenreiter, Canepa und Jurendic gleichen sich. Manchmal sind sogar ganze Sätze identisch und auch im Gespräch mit den Spielern fallen ähnliche Floskeln. Antonio Marchesano sagt: «Wir reden in der Kabine gar nicht über die Meisterschaft. Der Weg ist noch weit und wir wollen uns immer nur auf das nächste Spiel konzentrieren. Ich träume nicht vom Titel, sondern dass wir am Samstag gegen Servette gewinnen.» Und Mirlind Kryeziu steht dem in nichts nach: «Wir haben die Messlatte in der Vorrunde hoch gesetzt, reden deswegen aber nicht vom Titel, sondern bleiben unserer Taktik treu, von Spiel zu Spiel zu schauen.» Der Innenverteidiger gibt wenigstens zu, dass von ausserhalb immer wieder das Wort Meisterschaft an ihn herangetragen wird. «Es ist schön, dass Fans, Familie und Kollegen darüber reden, dass wir Erster sind. Das pusht uns», sagt er. Und dann endet Kryeziu mit Canepas Worten: «Aber wir wissen auch, wo wir herkommen.»

Der neue Sponsor wagt sich aufs Glatteis

«Titel», «Meisterschaft» und «Favorit» stehen im Heerenschürli, wo der FCZ seit diesem Jahr auf dem in zwei Monaten auch gänzlich fertig gestellten «Home of FCZ» trainiert, offensichtlich auf dem Index. Nur Norbert Ketterer, CEO des neuen Hauptsponsors, wagt sich bei der Präsentation am Donnerstag aufs Glatteis. «Wo wir sind, ist vorne. Wenn es nach mir geht, werden wir Meister», sagt er und fügt – natürlich mit einem Lachen – an: «Ich darf das sagen.»

Zum Abschied verkündet Breitenreiter zumindest die Frist, wie lange die Zürcher Tiefstapelei anhalten wird: «Ich werde bis fünf Spieltage vor Schluss nicht über Titel reden. Natürlich schauen wir auf die Tabelle und natürlich dürfen die Fans träumen. Aber wir fahren am besten, wenn wir uns auf uns konzentrieren.» Und wenn das gelingt, wird der FCZ auch in der Rückrunde fleissig punkten, wird auch die Stimmung gut bleiben und dann werden die Verantwortlichen im April vielleicht immer noch im Titelrennen sein. Und wenn nicht? Dann war diese Saison gemäss Canepa, Jurendic und Breitenreiter trotzdem ein Erfolg. Doch die Laune wird bei diesem Szenario vermutlich nicht mehr ganz so gut sein wie heute.