Super League Grosser Effort von YB-Ngamaleu: Direkt aus der Hitze am Afrika-Cup, zum Berner Matchwinner in der Kälte gegen Basel Dank Matchwinner Nicolas Moumi Ngamaleu gewinnen die Young Boys gegen Basel mit 3:1. Dabei hätte der Kameruner nach seinem grossen Pensum am Afrika-Cup gar nicht spielen müssen.

Nicolas Moumi Ngamaleu bejubelt seinen Treffer zum 2:1 mit spektakulärer Flugeinlage. Claudio De Capitani / Freshfocus

Es ist ein grosser Sprung vom heissen Kamerun ins kalte Bern für Nicolas Moumi Ngamaleu. Vor einer Woche war er noch am Afrika-Cup in seiner Heimat, nun ist er bereits Matchwinner für die Young Boys im Spitzenspiel gegen den FC Basel. Es läuft die 69. Minute, als Ngamaleu von der linken Seite einen Pass in die Mitte spielt zu Jordan Siebatcheu, der wieder auf Ngamaleu ablegt. Der Kameruner trifft satt ins linke untere Eck zum 2:1. Nur zwei Minuten später doppelt Siebatcheu nach.

Der Doppelschlag entscheidet ein lange Zeit ausgeglichenes Spitzenspiel zwischen YB und Basel. Dank des 3:1-Sieges ist der Meister neu erster Verfolger hinter dem FC Zürich, der gegen Lugano mit 3:0 gewonnen hat.

Wouter Burger nach roter Karte auf dem Weg in die Kabine. Urs Lindt / Freshfocus

Den Young Boys hilft in diesem Spitzenspiel nicht nur ein glänzend aufspielender Ngamaleu, sondern auch ein bisschen Spielglück. Nach einer Stunde steht es nach Toren von Michael Lang und Vincent Sierro 1:1, die Statistiken sind ausgeglichen. Doch die Basler dezimieren sich nach einer gelb-roten Karte von Wouter Burger selber. In Überzahl kommen die Berner zu den beiden Toren. Dass YB-Verteidiger Ulisses Garcia noch gelb-rot sieht, verkommt zur Randnotiz.

YB mit grossem Verletzten-Lazarett

Und so nehmen die Young Boys langsam Fahrt auf in diesem Titelrennen. Der Meister hat zuletzt fünf Ligaspiele nicht verloren, davon deren vier gewonnen. Nun der Sieg im Spitzenspiel gegen Basel. Mittelfeldspieler Fabian Rieder schwärmt von einem «Prestigeerfolg», der das Selbstvertrauen stärke. Und YB-Trainer David Wagner spricht von einem «grossen Sieg». «Vor allem weil die Vorzeichen so unglücklich waren», so Wagner.

Fabian Lustenberger nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung mit Physiotherapeut Thomas Breitenmoser. Claudio De Capitani / Freshfocus

Nach vielen gewichtigen Abgängen im Winter – unter anderem verliessen Aebischer, Nsame und Hefti den Verein – beklagen die Young Boys derzeit auch viele verletzte Spieler. Im Abschlusstraining brach sich auch noch Mohamed Ali Camara den Arm, nach 35 Minuten gegen Basel musste Captain Fabian Lustenberger verletzt ausgewechselt werden. Die YB-Bank war trotz des Aufgebots von jungen Spielern aus der U21 nicht einmal ganz gefüllt. Wagner will mit seinem Team die Jagd auf den FCZ dennoch so richtig starten: «Wir haben gesagt, dass wir mit der vollen Kapelle attackieren werden. Jetzt ist die Kapelle zwar alles andere als voll, aber wir attackieren dennoch.»

YB nimmt Fahrt auf im Meisterrennen. Urs Lindt / freshfocus

Auch angesichts des Verletztenlazaretts bei den Bernern war es wohl für diese Partie entscheidend, dass Ngamaleu nach seinem dritten Platz am Afrika-Cup mit Kamerun sogleich wieder über die volle Distanz spielen konnten. «Wie er sich heute reingeschmissen hat, verdient grossen Respekt», sagt Wagner, der seinem Flügelspieler selber die Entscheidung überliess, ob er gegen Basel schon dabei sein möchte. «Ngamaleu hat in den letzten Tagen Unvorstellbares erlebt: Er wurde am Afrika-Cup im eigenen Land als Stammspieler Dritter und sah endlich wieder seine Familie und seinen Sohn. Ich hätte Verständnis dafür gehabt, wenn er das Spiel gegen Basel noch nicht hätte spielen wollen. Aber ich bin wahnsinnig glücklich, dass er zurückgekommen ist für dieses Spitzenspiel.» Auch dank dieses Efforts ist YB jetzt der erste Verfolger des FC Zürich.