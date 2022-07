TeleM1

Strassenumfrage Die Frauenfussball-EM ist gestartet – doch viele wissen nichts davon Der Frauenfussball wird immer populärer. Erst vor zwei Jahren sind auserwählte Spiele der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft zum ersten Mal vom SRF übertragen worden. Aber wie gut weiss die Bevölkerung über den Frauenfussball und die EM Bescheid? Wie gut werden die Public Viewings besucht?

Wenn Männer um die Europameisterschaft spielen, toben die Menschenmassen in den Public Viewings bei jedem Treffer. Anders bei der Frauenfussball EM, die am Mittwochabend in England gestartet ist. Bei einer Umfrage von TeleM1 am Mittwoch stellte sich heraus, dass viele Passanten gar nicht wissen, dass die EM beginnt. «Findet heute das Schwingfest statt?», rät etwa eine Passantin.

Im Stadtmuseum in Aarau allerdings ist man sich sicher, dass das Frauenfussball-Fieber noch aufkommen wird. Dort kann man sich das Spiel zwischen der Schweiz und Portugal am Samstag im Public Viewing ansehen. «Aktuell rechnen wir mit rund 200 Personen», so die Kommunikationsbeauftragte des Stadtmuseums. (gue)