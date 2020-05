Statt Eishockey-Profiliga: Spieler Nico Hischier in einem etwas anderen Homeoffice - als Rekrut

Unten blinkt der Bieler See. Der Blick geht weit übers Land bis zu den ewigen Schneebergen des Berner Oberlandes. Gibt es einen schöneren Flecken? Gibt es schöneres Wetter? Nein. Diese Idylle ist auch ein wenig eine Entschädigung für Nico Hischier (21). Seit dem 12. März steht er auf dem Trockenen. Statt in einer ritterähnlichen Ausrüstung um den Stanley Cup oder um den WM-Titel zu spielen, leistet er im Trainingsanzug Dienst als Internet- und Sportsoldat an der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen.

Ein paar Tage später erlaubt New Jersey den Spielern nach Hause zu gehen. Am 20. März ist Nico Hischier gerade noch rechtzeitig in die Schweiz zurückgeflogen. «Ich lebe in New Jersey alleine und habe mich sofort zur Rückkehr entschlossen. Es war noch problemlos möglich, einen Flug zu buchen.» Seither ruht die Saison in der NHL und die WM in Zürich und Lausanne ist auch abgesagt worden. Deshalb sitzen wir nun hier oben in Magglingen und unsere Unterhaltung dreht sich erst einmal nicht um Eishockey. Sondern ums Militär. Nico Hischier ist Internet- und Sportsoldat. Er sagt, es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, um den Militärdienst herumzukommen. Er lebt ja im Ausland (in New Jersey) und er könnte einfach die Wehrpflichtersatzabgabe bezahlen. Einschränken müsste er sich deswegen nicht. Ab nächster Saison läuft sein neuer Vertrag, der ihm in sieben Jahren 50,75 Millionen Dollar einbringen wird. Aber darum geht es nicht.

Er hatte die Aushebung bestanden und von allem Anfang an war klar, dass er den Dienst als Sport-Soldat leisten darf. Es ging nur noch um den richtigen Zeitpunkt. Und der ist nun durch die besonderen Umstände unverhofft da. Ob Dollar-Millionär oder Sportler in einer «brotlosen» Disziplin – in der Sportler-RS sind alle gleich. Auch Nico Hischier bezieht als Rekrut einen Sold von 4 Franken am Tag und dazu kommt der Erwerbsersatz (EO) in der Höhe von 68 Franken am Tag.

Begonnen hat Nico Hischier seinen Dienst als Internet-Soldat. Und das kommt so: Am 14. April hätte die Sport-RS mit Einrücken in der Kaserne Wangen an der Aare beginnen sollen. In einer ersten Phase besteht der Dienst am Vormittag aus einer militärischen Ausbildung in der Kaserne und erst am Nachmittag steht in Magglingen Sport auf dem Programm. Wegen der Virus-Krise war das Leben in der Kaserne und das Fassen der Militär-Kleider nicht möglich. Nico Hischier musste zu Hause bleiben. Aber die 18-wöchige Rekrutenschule hat trotzdem am 14. April begonnen. Sozusagen im Homeoffice. Er habe eine theoretische militärische Ausbildung übers Internet genossen. «Ich konnte zu Hause bleiben und das Gelernte ist in Tests geprüft worden.» Die Tests hat er alle bestanden und so ist er nun am 11. Mai in Magglingen eingerückt. Eine Uniform gibt es wegen der Virus-Krise noch nicht. Nur der Aufdruck «Armee Suisse» auf dem Trainingsanzug verrät, dass er sich im Dienst fürs Vaterland befindet.