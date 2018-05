Der Schwede hatte die Zusammenarbeit im letzten Herbst nach vier Jahren beendet, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wollte. Den loyalen Wawrinka hat das verletzt, denn mit Norman feierte er seine grössten Erfolge. Er gewann drei Grand-Slam-Turniere, war die Nummer drei der Welt. Er wurde zu einer Kapazität.

Wawrinka rief Norman an

Der Trainerposten ist bis heute verwaist. Erst war Wawrinka zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dann wurde man den Eindruck nicht los, dass er insgeheim darauf hoffte, dass Norman zurückkehren würde.

Als Wawrinka die Talsohle erreicht hatte, griff er selber zum Hörer und rief ihn an. «Ich habe ihn gefragt, ob er mir zumindest in der Vorbereitung auf mein Comeback helfen würde», sagte Wawrinka der «NZZ am Sonntag».

Wieder wie früher?

Norman sei mehr als ein Coach. Er sei ein Freund. Und wie das so ist unter Freunden, sprachen sich die beiden aus. «Man kann nicht immer einer Meinung sein. Mir war es aber ein Anliegen, damit nichts Negatives zurückbleibt.»

Und tatsächlich schien es, als hätte es diese letzten Monate nie gegeben, als die beiden am Donnerstag in Rom den Platz betraten. Norman bei der Vorbereitung. Es nieselte, der Sand war klebrig, die Bälle schwer, aber Wawrinka wirkte so gelöst wie schon lange nicht mehr.

Norman bleibt wohl an Bord

Dass er in den kommenden Wochen aus den Top 300 der Weltrangliste fallen könnte, lässt Wawrinka scheinbar unberührt. Er nimmt Tag für Tag, Spiel für Spiel. Und so abgedroschen das klingen mag – bei ihm ist alleine das schon ein Erfolg.

Dass er mit Magnus Norman jenen Vertrauten an seiner Seite weiss, der ihm den Glauben an sich selbst schenkte, ist dabei sicher kein Nachteil. Es ist davon auszugehen, dass der Schwede wieder dauerhaft, aber mit reduziertem Pensum an Wawrinkas Seite bleibt.

Die Rolle, die Stan Wawrinka einst besetzte, die des Herausforderers der grossen vier, gibt es nicht mehr. Zwar dominiert Rafael Nadal auf Sand noch immer, und Federer war kurzzeitig die Nummer 1, doch dahinter hat sich noch keine neue Hierarchie gebildet.

Welche Nische Wawrinka künftig besetzt, ist eine Frage von existenziellem Charakter. Denn wie sehr Zweifel und Orientierungslosigkeit seinen inneren Kompass stören, haben die letzten Monate bewiesen.