Re-Live und Radio

Immerhin: Im Anschluss an die Pokalübergabe kann die SRG die Highlights der Partie sowie den Final in voller Länge ausstrahlen. Davon macht SRF gemäss der Mitteilung auch Gebrauch.

Zudem überträgt Radio SRF 3 das Endspiel in voller Länge live aus Madrid. Zuerst werden aber diese und nächste Woche die beiden Halbfinals Ajax Amsterdam gegen die Tottenham Hotspurs sowie FC Barcelona gegen den FC Liverpool ausgetragen. Der Final findet am Samstag, 1. Juni statt. Den Europa-League-Final zeigt SRF am 29. Mai ab 20.10 Uhr live und in voller Länge.