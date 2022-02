Sport und Krieg Wer Krieg führt, hat im Sport nichts verloren – Russland muss ausgeschlossen werden Die Fussball-Nationalteams von Polen, Schweden und Tschechien weigern sich, in den WM-Playoffs gegen Russland anzutreten. Das ist richtig – und setzt die Fifa unter Druck. Doch der Weltfussballverband zögert, Präsident Gianni Infantino beobachtet und schweigt. Dabei braucht es nun harte Sanktionen.

Polen boykottiert das WM-Playoff gegen Russland. «Es ist die richtige Entscheidung», schrieb Robert Lewandowski via Twitter. Und weiter: «Wir können nicht so tun, als ob nichts passiert wäre.» Ronald Wittek / EPA

Wer Krieg führt, hat in der Welt des Sports nichts verloren. Auch der Sport darf nicht davor zurückschrecken, Russland hart zu bestrafen. Ein paar nette Worte des Mitgefühls reichen nicht. Auch dass den Russen Sportveranstaltungen wie der Champions-League-Final oder das Formel-1-Rennen entzogen werden, kann nur der erste Schritt sein. Weitere müssen folgen. Entscheidungsspiele um die Fussball-WM mit Russland? Unvorstellbar in diesen Tagen! Russische Kämpfe um Medaillen an einer Eishockey-WM? Darf es nicht geben!

Ja, es würden auch unschuldige russische Sportlerinnen und Sportler bestraft, doch das ist der Preis, den es zu bezahlen gilt. Er ist nötig. Denn wichtiger ist, dass auch der Sport Verantwortung übernimmt, anstatt wie so häufig wegzuschauen. Wer behauptet, Sport und Politik seien strikt zu trennen, verkennt schon in normalen Zeiten die Realität - Sport ist Politik. In Zeiten des Krieges sowieso.

Der Druck auf die Sportverbände steigt nun von Stunde zu Stunde. Am Samstag verkündete Polen, das Fussball-WM-Playoff gegen Russland zu boykottieren. Mittlerweile haben sich auch Schweden und Tschechien - zwei weitere mögliche russische Gegner auf dem Weg nach Katar – dieser Forderung angeschlossen. So sieht Haltung aus.

Gute Beziehungen: Gianni Infantino und Wladimir Putin, hier im Juli 2018 nach dem WM-Final zwischen Frankreich und Kroatien. Yuri Kochetkov / EPA

Die Frage ist nun, was der Weltfussballverband Fifa und sein Präsident Gianni Infantino tun. Infantino steht kaum im Verdacht, Wladimir Putin besonders kritisch zu beäugen. Zu gut sind die Beziehungen der beiden. An der WM 2018 in Russland genoss es Infantino Putins Nähe sichtlich. Natürlich, es sind seither einige verstörende Dinge mehr geschehen. Aber es ist trotzdem fraglich, ob sich die Fifa von Russland distanziert.

Derzeit will die Fifa die Lage «beobachten», ganz so, als brauche es noch tausende Tote mehr, um zu verstehen, was Russland in der Ukraine, ja auf der ganzen Welt gerade anrichtet. Worauf warten Sie, Gianni Infantino?