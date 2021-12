Coronamassnahmen Sitz- oder Maskenpflicht? Wo der Aargauer Regierungsrat strenger ist als der Bundesrat

Die Regierung hat am Freitag die kantonalen Massnahmen auf die nationalen abgestimmt. Essen und Trinken ist im Aargau weiterhin nur im Sitzen möglich. Die Sitzpflicht gilt auch für Aussenbereiche. Auch an der Maskenpflicht an Grossveranstaltungen hält die Regierung fest.