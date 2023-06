3. Liga, Gruppe 2 Zurzach verliert gegen Seriensieger Bremgarten Bremgarten setzt seine Siegesserie auch gegen Zurzach fort. Das 3:0 auswärts am Freitag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Entschieden war das Spiel bereits in der ersten Halbzeit, in der Bremgarten dreimal traf. Mathis Stutz brachte Bremgarten 1:0 in Führung (4. Minute). Mit seinem Tor in der 17. Minute brachte Vinicius Figueiredo Dias Bremgarten mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Sven Wertli in der 41. Minute, als er für Bremgarten zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Bremgarten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 26 Spielen hat Bremgarten durchschnittlich 3 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bremgarten bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 26 Spielen bei 60 Punkten. Bremgarten hat bisher 19mal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bremgarten ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Zurzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 9. Für Zurzach war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Zurzach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Zurzach - FC Bremgarten 0:3 (0:3) - Barz, Zurzach – Tore: 4. Mathis Stutz 0:1. 17. Vinicius Figueiredo Dias 0:2. 41. Sven Wertli 0:3. – Zurzach: Patrick Buchenhorner, Noah Scharler, Yannick Mauch, Jan Georg, Loris Edelmann, Michael Binder, Mahamed Mahamud, Lukas Edelmann, Henrique Amiguinho Coutinho, Christian Branco, Samir Brkic. – Bremgarten: Adilson Luis Silva Dos Santos, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Sven Wertli, Christian Maier, Luca Blumer, Halil Hoxhaj, Mathis Stutz, Vinicius Figueiredo Dias, Blerim Pnishi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.06.2023 23:50 Uhr.