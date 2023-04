3. Liga, Gruppe 2 Zurzach mit drei Punkten auswärts gegen Kappelerhof – Henrique Amiguinho Coutinho entscheidet Spiel Zurzach behielt im Spiel gegen Kappelerhof am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Das erste Tor der Partie erzielte Bujamin Dzemailji für Kappelerhof. In der 30. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Zurzach fiel in der 32. Minute (Samir Brkic). Besnik Krasniqi erzielte in der 40. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Kappelerhof.

Gleichstand stellte Samir Brkic durch seinen Treffer für Zurzach in der 42. Minute her. Christian Branco traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Zurzach. Zum Ausgleich für Kappelerhof traf Gezim Zeqiraj in der 62. Minute. In der 72. Minute schoss Henrique Amiguinho Coutinho Zurzach in Führung. Es war der Siegtreffer.

Bei Zurzach erhielten Jan Georg (48.), Noah Scharler (60.) und Samir Brkic (66.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Kappelerhof für Gezim Zeqiraj (46.) und Rinor Hoxha (85.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Zurzach eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Zurzach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kappelerhof kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 48 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Zurzach. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Zurzach hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Zurzach spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Spreitenbach (Platz 7). Das Spiel findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Kappelerhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 8. Kappelerhof hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kappelerhof in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Neuenhof. Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Kappelerhof - SC Zurzach 3:4 (2:2) - Stadion ESP, Baden – Tore: 30. Bujamin Dzemailji 1:0. 32. Samir Brkic 1:1. 40. Besnik Krasniqi 2:1. 42. Samir Brkic 2:2. 48. Christian Branco 2:3. 62. Gezim Zeqiraj 3:3. 72. Henrique Amiguinho Coutinho 3:4. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Arbnor Gjokaj, Bujamin Dzemailji, Meriton Shabani, Besnik Krasniqi, Marcel Rüegg, Aron Marighetti, Besmir Olluri, Felipe De Oliveira Nogueira, Amin Bedzeti, Gezim Zeqiraj. – Zurzach: Claudio Bächli, Yannick Mauch, Danilo Cella Sanchez, Timur Kizilhan, Lukas Edelmann, Jan Georg, Severin Büeler, Christian Branco, Henrique Amiguinho Coutinho, Samir Brkic, Noah Scharler. – Verwarnungen: 46. Gezim Zeqiraj, 48. Jan Georg, 60. Noah Scharler, 66. Samir Brkic, 85. Rinor Hoxha.

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.