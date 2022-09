3. Liga, Gruppe 2 Zurzach bezwingt Turgi – Mahamed Mahamud als Matchwinner Zurzach gewinnt am Samstag zuhause gegen Turgi 2:1.

(chm)

Zurzach geriet zunächst in Rückstand, als Granit Terbunja in der 5. Minute die zwischenzeitliche Führung für Turgi gelang. In der 39. Minute glich Zurzach jedoch aus und ging in der 66. Minute in Führung. Torschützen waren Henrique Amiguinho Coutinho und Mahamed Mahamud.

Gelbe Karten gab es bei Turgi für Ivica Stevanovic (38.), Helder Lourenco Silva (43.) und Dennis Burger (74.). Gelbe Karten gab es bei Zurzach für Severin Büeler (31.) und Christian Branco (74.).

In der Abwehr gehört Zurzach zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.8 Tore pro Partie (Rang 2).

Zurzach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Für Zurzach ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Zurzach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Mellingen. Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach der Niederlage büsst Turgi einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit drei Punkten auf Rang 12. Turgi hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Für Turgi geht es zuhause gegen FC Spreitenbach (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 17. September statt (18.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: SC Zurzach - FC Turgi 2:1 (1:1) - Barz, Zurzach – Tore: 5. Granit Terbunja (Penalty) 0:1.39. Henrique Amiguinho Coutinho 1:1. 66. Mahamed Mahamud 2:1. – Zurzach: Tim Burkard, Danilo Cella Sanchez, Michael Binder, Yannick Mauch, Loris Edelmann, Jan Georg, Dario Locher, Michael Lourenco Satzinger, Lukas Edelmann, Lavdim Durmishi, Henrique Amiguinho Coutinho. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Elbasan Lubishtani, Dardan Ramoja, Ivica Stevanovic, Pascal Moor, Granit Terbunja, Egzon Hoxha, Kishanth Mahendran, Rinor Hoxha, Stefan Wink. – Verwarnungen: 31. Severin Büeler, 38. Ivica Stevanovic, 43. Helder Lourenco Silva, 74. Christian Branco, 74. Dennis Burger.

