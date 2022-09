4. Liga, Gruppe 2 Zofingen verliert gegen Seriensieger Sarmenstorf Sarmenstorf setzt seine Siegesserie auch gegen Zofingen fort. Das 8:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Sarmenstorf über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 3:0 in Führung gelegen.

Zofingen war überhaupt kein Treffer vergönnt.

Die Torschützen für Sarmenstorf waren: Silvan Probst (2 Treffer), Adrian Petrig (2 Treffer), Riccardo Caggiano (1 Treffer), Noel Wyss (1 Treffer), Nicola Mongelli (1 Treffer) und Nesim Abdulai (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Sarmenstorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 4.1 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Zofingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Keine Änderung in der Tabelle für Sarmenstorf: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Sarmenstorf hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sarmenstorf auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Beinwil am See 2 (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Für Zofingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 13. Zofingen hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Zofingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Ataspor an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - SC Zofingen 2b 8:0 (3:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 6. Adrian Petrig 1:0. 13. Silvan Probst 2:0. 32. Silvan Probst 3:0. 46. Noel Wyss 4:0. 74. Nesim Abdulai 5:0. 75. Riccardo Caggiano 6:0. 80. Adrian Petrig 7:0. 91. Nicola Mongelli 8:0. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Luca Meier, Noel Wyss, Marco Wietlisbach, Yared Wasem, Marlon Burger, Joel Scheuber, Rouven Spaar, Fabio Gurtner, Adrian Petrig, Silvan Probst. – Zofingen: Fabian Kaufmann, Noah Birchler, Adrian Hess, Robert Urben, Cyrill Hess, Noa Murkovic, Nicola Suter, Michael Lichtsteiner, Gianmarco Porlezza, Michele Esteves, Stefan Palmieri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 19:45 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.