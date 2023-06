4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Zofingen und Suhr spielen unentschieden Je ein Punkt für Zofingen und Suhr: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal legte Suhr vor, zweimal glich Zofingen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Omar De Marco eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Suhr das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 34. Minute hergestellt: Cyrill Hess traf für Zofingen. Aytac Cöcelli schoss Suhr in der 36. Minute zur 2:1-Führung. Das letzte Tor der Partie und somit den Ausgleich der Partie schoss Michael Lichtsteiner (48. Minute) für Zofingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Suhr erhielten Omar De Marco (38.), Bruno Miguel Pereira Rodrigues (68.) und Bledar Arifaj (93.) eine gelbe Karte. Zofingen blieb ohne Karte.

Zofingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 13. Zofingen hat bisher noch nie gewonnen. Fünfmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Für Zofingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rupperswil 2 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. Juni) (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Suhr hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 12. Suhr hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Suhr ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Zofingen 2b - FC Suhr 2 2:2 (2:2) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 20. Omar De Marco 0:1. 34. Cyrill Hess 1:1. 36. Aytac Cöcelli 1:2. 48. Michael Lichtsteiner 2:2. – Zofingen: Sandro Fernandes Da Costa, Samuel Hochuli, Adrian Hess, Stefan Starnecker, Marik Sommer, Cyrill Hess, Michele Esteves, Robin Ofner, Mirco Walter, Najeeb Halawa, Stefan Palmieri. – Suhr: Lionel Aeschbach, Yared Daniel, Aytac Cöcelli, Bledar Arifaj, Ali Sina Ahmadi, Alessandro Pinta, Ömer Faruk Turan, Valerio Kovac, Omar De Marco, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Caglar Sekmec. – Verwarnungen: 38. Omar De Marco, 68. Bruno Miguel Pereira Rodrigues, 93. Bledar Arifaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2023 16:32 Uhr.