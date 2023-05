4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Zofingen und Gränichen teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Zofingen und Gränichen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Das 1:0 erzielte Fabian Fessler in der 1. Minute. Den Ausgleich erzielte Jan Meier in der 67. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zofingen für Donato Solimine (68.) und Dominic Bächler (75.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gränichen, Levin Knörr (26.) kassierte sie.

Zofingen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.2 Mal pro Partie.

Keine Änderung in der Tabelle für Zofingen: Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 6. Zofingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Zofingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Seon an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Nach dem Unentschieden büsst Gränichen in der Tabelle ein und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Das Team verliert damit einen Platz. Gränichen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gränichen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ataspor. Zu diesem Spiel kommt es am 12. Mai (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: SC Zofingen 2a - FC Gränichen 2a 1:1 (1:0) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 1. Fabian Fessler 1:0. 67. Jan Meier 1:1. – Zofingen: Reto Bossard, Dominic Bächler, Damiano Arturi, Robin Erni, Gianmarco Porlezza, Ricardo Wittmann, Orfei Tymchenko, Marco Erni, Fabian Fessler, Liridon Mazreku, Donato Solimine. – Gränichen: Manuel Fritz, Zivoin Sestakovic, Joris Fehlmann, Jan Meier, Levin Knörr, Kirijahn Sivanathan, Cosmo Lavorato, Pascal Widmer, Ahmed Balic, Khaled Assoussi, Alessio Rosamilia. – Verwarnungen: 26. Levin Knörr, 68. Donato Solimine, 75. Dominic Bächler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

