4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Zofingen und Aarburg spielen unentschieden 2:2 lautet das Resultat zwischen Zofingen und Aarburg. Die Teams teilen sich die Punkte.

Zofingen geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 66. Minute doch noch einen Punkt.

Aarburg ging durch Ali Sahin Ozan in der 10. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 16. Minute glich Zofingen jedoch wieder aus. Erfolgreich war Mario Sampaio Rocha. Die zweite Führung für Aarburg - nach dem Tor von Kushtrim Hasani (64.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Marco Erni glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aarburg erhielten Samuele Tafaro (81.), Emre Duman (87.) und Kabil Gürkan (92.) eine gelbe Karte. Zofingen blieb ohne Karte.

Zofingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 6. Zofingen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Zofingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Sonntag (1. Mai) statt (15.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

In der Tabelle verbessert sich Aarburg von Rang 13 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Aarburg hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Aarburg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Turgi 1b (Platz 10). Das Spiel findet am Samstag (30. April) statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: SC Zofingen 2 - FC Aarburg 1 2:2 (1:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 10. Ali Sahin Ozan 0:1. 16. Mario Sampaio Rocha (Penalty) 1:1.64. Kushtrim Hasani 1:2. 66. Marco Erni 2:2. – Zofingen: Reto Bossard, Dominic Bächler, Jeffrey Nekys, Emir Zepic, Fabian Kaufmann, Mario Sampaio Rocha, Fabian Fessler, Marik Sommer, Christoph Spring, Colin Spichiger, Marco Erni. – Aarburg: Simon Nützi, Steven Yonas, Emre Duman, Michael Jäggi, Gabriel Konac, Ajman Sabanov, Patrick Lanz, Samuele Tafaro, Abdo Danho, Ali Sahin Ozan, André Filipe Condinho Marques. – Verwarnungen: 81. Samuele Tafaro, 87. Emre Duman, 92. Kabil Gürkan.

