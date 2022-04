4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Zofingen mit drei Punkten auswärts gegen Seengen – Marco Erni mit Last-Minute-Treffer Zofingen gewinnt am Samstag auswärts gegen Seengen 3:2.

(chm)

Zofingen drehte das Spiel in den letzten 1 Minuten, als Zofingen zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Hajrush Kadrijaj in der 89. Minute erfolgreich, dann traf Marco Erni zwei Minuten später zum 3:2. Fabian Giuliani hatte davor in der 38. Minute zum 1:0 für Seengen getroffen. Besart Dina glich in der 64. Minute für Zofingen aus. Es hiess 1:1. Das Tor von Jannik Müller in der 75. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Seengen.

Gelbe Karten gab es bei Zofingen für Marik Sommer (14.), Robin Erni (69.) und Ricardo Wittmann (78.). Eine Verwarnung gab es für Seengen, nämlich für Simon Kalt (63.).

In der Tabelle verbessert sich Zofingen von Rang 9 auf 6. Das Team hat sieben Punkte. Zofingen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Zofingen zuhause mit FC Aarburg 1 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. April) (20.00 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Nach der Niederlage büsst Seengen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 8. Seengen hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren. Seengen verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Seengen wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team FC Oftringen 2, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 30. April statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: SC Seengen 1 - SC Zofingen 2 2:3 (1:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 38. Fabian Giuliani 1:0. 64. Besart Dina 1:1. 75. Jannik Müller 2:1. 89. Hajrush Kadrijaj 2:2. 91. Marco Erni 2:3. – Seengen: Thomas Amport, Demian Steigmeier, Gian Lindenmann, Joel Gautschi, Nino Vögeli, Simon Kalt, Louis Gauchat, Robin Dössegger, Kevin Haller, Cédric Stutz, Fabian Giuliani. – Zofingen: Reto Bossard, Dominic Bächler, Marik Sommer, Emir Zepic, Fabian Kaufmann, Marco Erni, Robin Erni, Ricardo Wittmann, Christoph Spring, Stefan Palmieri, Mario Sampaio Rocha. – Verwarnungen: 14. Marik Sommer, 63. Simon Kalt, 69. Robin Erni, 78. Ricardo Wittmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

