4. Liga, Gruppe 1 Zofingen lässt sich von Aarburg kein Bein stellen Sieg für den Tabellenzweiten: Zofingen lässt am Freitag zuhause beim 4:0 gegen Aarburg (Rang 12) nichts anbrennen.

Christoph Spring erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Zofingen. Mit seinem Tor in der 35. Minute brachte Marik Sommer Zofingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Zofingen erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Ricardo Wittmann weiter auf 3:0. Donato Solimine schoss das 4:0 (71. Minute) für Zofingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Aarburg gab es fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Zofingen erhielt: Mike Egli (81.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.9 hat die Abwehr von Zofingen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 24 erzielten Toren Rang 11.

Zahlreiche Gegentore sind für Aarburg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Zofingen unverändert. 25 Punkte bedeuten Rang 2. Für Zofingen ist es bereits der achte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Zofingen ging unentschieden aus.

Zofingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Entfelden 2 (Rang 9). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Für Aarburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 12. Aarburg hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Aarau kriegt es Aarburg als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (25. Oktober) statt (20.15 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: SC Zofingen 2a - FC Aarburg 4:0 (2:0) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 27. Christoph Spring 1:0. 35. Marik Sommer 2:0. 67. Ricardo Wittmann 3:0. 71. Donato Solimine 4:0. – Zofingen: Reto Bossard, Dominik Siegrist, Damiano Arturi, Visar Kadrijaj, Marik Sommer, Robin Erni, Mike Egli, Hajrush Kadrijaj, Ricardo Wittmann, Christoph Spring, Fabian Kaufmann. – Aarburg: Simon Nützi, Ajman Sabanov, Steven Yonas, Yusuf Bilmec, Talha Oezkan, Emre Duman, Sanar Sabri, Atakan Baysal, Kemal Duman, Zsolt Benke, Egehan Özdemir. – Verwarnungen: 20. Egehan Özdemir, 40. Emre Ayyildiz, 57. Ajman Sabanov, 81. Mike Egli, 81. Yusuf Bilmec, 83. Kemal Duman.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

