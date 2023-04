4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Zofingen gewinnt klar gegen Beinwil am See Sieg für Zofingen: Gegen Beinwil am See gewinnt das Team am Freitag auswärts 5:2.

(chm)

Schon früh setzte Zofingen dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 6. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Zofingen noch auf 5:2.

Beinwil am See waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (40. Minute) und zum 2:5 (91. Minute).

Die Torschützen für Zofingen waren: Fabian Fessler (2 Treffer), René Achterberg (1 Treffer), Fidan Kastrati (1 Treffer) und Donato Solimine (1 Treffer). Die Torschützen für Beinwil am See waren: Manuel Schneeberger und Antonio Carlos Ferreira Santos.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zofingen gab es vier gelbe Karten. Bei Beinwil am See erhielten Dilet Wolday (23.) und Shaganan Sarvananthan (28.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Zofingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 8. Im nächsten Spiel trifft Zofingen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Schönenwerd-Niedergösgen 2. Die Partie findet am 6. April statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

In der Tabelle steht Beinwil am See nach dem zweiten Spiel auf Rang 13. Für Beinwil am See geht es auswärts gegen FC Ataspor (Platz 9) weiter. Die Partie findet am Mittwoch (5. April) statt (20.15 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - SC Zofingen 2a 2:5 (1:3) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 6. Donato Solimine 0:1. 20. Fabian Fessler 0:2. 26. Fabian Fessler 0:3. 40. Antonio Carlos Ferreira Santos 1:3. 56. Fidan Kastrati (Penalty) 1:4.89. René Achterberg 1:5. 91. Manuel Schneeberger 2:5. – Beinwil am See: Jonas Wick, Shaganan Sarvananthan, Alexander Herzog, Leon Flückiger, Levi Wüst, Joël Widmer, Merlin Halter, Manuel Schneeberger, Dilet Wolday, Antonio Carlos Ferreira Santos, Patrick Hintermann. – Zofingen: Reto Bossard, Dominic Bächler, Damiano Arturi, Visar Kadrijaj, Marik Sommer, Christoph Spring, Marco Erni, Ricardo Wittmann, Fidan Kastrati, Donato Solimine, Fabian Fessler. – Verwarnungen: 15. Fabian Fessler, 23. Dilet Wolday, 28. Shaganan Sarvananthan, 36. Fidan Kastrati, 60. Marco Erni, 74. Dominic Bächler.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 16:14 Uhr.