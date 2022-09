Frauen 3. Liga Zofingen bezwingt auswärts Erlinsbach Sieg für Zofingen: Gegen Erlinsbach gewinnt das Team am Samstag auswärts 0:1.

(chm)

Erlinsbach ging zunächst in der 25. Minute in Führung, als Doruntina Mulaj zum 1:0 traf. In der 42. Minute gelang Zofingen jedoch durch Lina Mathys der Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Zofingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team. Keine einzige Karte erhielt Erlinsbach.

Zofingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 14 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

In der Tabelle verbessert sich Zofingen von Rang 7 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Zofingen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Zofingen geht es zuhause gegen FC Fislisbach (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (17.30 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 9. Für Erlinsbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Erlinsbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Seengen (Platz 5). Das Spiel findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - FFC Zofingen 1:3 (1:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 25. Doruntina Mulaj 1:0. 42. Lina Mathys 1:0. 49. Martina Ngina 1:0. 63. Alisha Schneeberger 1:0. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Tara Bojic, Jessica Eggnauer, Nadine Renevey, Linda Berner, Doruntina Mulaj, Annsophie Wyder, Noëmi Weber, Nadine Hunziker, Verona Berisha, Eline Kalan. – Zofingen: Carina Roque Figueiredo, Imke Vaessen, Tamara Bohnenblust, Alessia Tushi, Anna Bühlmann, Leila Tushi, Joanna Joss, Lina Mathys, Samenta Krasniqi, Alisha Schneeberger, Kim Anker. – Verwarnungen: 30. Alessia Tushi, 76. Leila Tushi.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.09.2022 23:02 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.